La Scottoise Marianne Felteau, âgée de 18 ans, est passionnée par le tir et c’est justement ce qui a fait d’elle une cadette aussi investie.



Il y a quelques semaines, elle a été promue au poste de cadette adjudante-maître pour les cours d’introduction au tir de précision et d’instructeur de tir à la carabine à air comprimé au Centre d'entraînement des cadets de Valcartier. Membre du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2898 Sainte-Marie depuis cinq ans, elle se réjouit de ce poste estival.

En entrevue avec EnBeauce.com, elle est revenue sur cette belle nouvelle pour en donner le détail. Ainsi, son rôle consiste à s’occuper de tout ce qui est standard, discipline et bien-être concernant le cours de tirs.

S’assurer que tout va bien

Cette année, le Centre d'entraînement des cadets de Valcartier accueille cinq pelotons d’une trentaine de cadets chacun. Tous sont supervisés par trois sergents et un adjudant.

Les sergents accompagnent les cadets de 13-14-15 ans dans leur vie de tous les jours et prennent soin d’eux. L’adjudant, quant à lui, valide que les sergents sont corrects et leur transmet les informations nécessaires au bon déroulement.

Pour sa part, Marianne s’occupe des cinq adjudants.

« On peut voir ça un peu comme une pyramide. Mon adjudant-chef s’occupe de moi et moi je m’occupe des cadets-cadres (adjudants) du cours de tirs. »

Pour obtenir cette responsabilité, elle a participé à un pré camp sénior où elle a été évalué avant de se voir décerné le poste d’adjudante-maître sur le cours de tir.

« C’est rock’n’roll quand même! À cause de la pandémie, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de gens sur le camp de Valcartier. Donc c’est beaucoup de monde à gérer. C’est sûr que je ne manque pas de choses à faire dans ma journée et j’adore ça! Je n’ai aucun moment pour me tourner les pouces et je pense que c’est ce que j’aime le plus de mon travail présentement », a-t-elle confié avec enthousiasme.

Passionnée de tir

« Les compétitions de tirs c’est ma passion, c’est vraiment ce qui m’a aidé à rester dans les cadets », a expliqué la Beauceronne d’entrée de jeu. « J’ai toujours été une personne sportive, mais un peu gauche donc je n’ai jamais été capable de me qualifier dans les sports communs. Le tir c’est vraiment quelque chose que j’aime parce que c’est de l’autodiscipline. Tu es le maître de toi-même et il y a juste toi qui peux t’aider à t’améliorer. »

Elle a commencé cette activité il y a cinq ans, lorsqu’elle a intégré les cadets. Depuis, elle pratique également au civil. « On fait du tir à air comprimé, on tire des plombs, pas des balles, avec des carabines Daisy. Ce sont des tirs de précision. On doit mettre cinq balles dans un demi-millimètre. »

S’impliquer encore longtemps

Marianne est actuellement étudiante en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches, sur le campus de Sainte-Marie. Elle a quitté le mouvement des cadets pour devenir officier pour les cadets. Si tout va bien, elle continuera en tant que personnel adulte. « C’est sûr que ce ne sera pas mon travail à temps plein, mais je trouve que c’est un side-line qui est vraiment le fun. Les fins de semaine où on va dans le bois, où on a des activités sportives, c’est des fins de semaine que je ne trouverais pas sans les cadets. »

Elle sait déjà qu’elle voudra continuer de faire ça dans sa vie d’adulte.