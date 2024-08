Lorik Paulin : un jeune joueur de soccer de Saint-Georges invité au camp du PSG

Lorik Paulin est un jeune joueur de soccer originaire de Saint-Georges pleinement passionné de son sport. À seulement 13 ans, il a été sélectionné par le Paris-Saint-Germain (PSG), lors d'un camp organisé à Québec la semaine passée, afin de se rendre à Paris pour un camp de perfectionnement.

En effet, le jeune homme qui évolue au poste de gardien de but au sein de l'équipe U13 AA de l'Ascalon, a pour rêve de jouer au plus haut niveau.

Pour Lorik Paulin, la passion du soccer a débuté dès l'âge de 5 ans, pour ensuite se confirmer lors de son entrée dans une équipe compétitive à 11 ans. Depuis ce temps-là, Lorik espère pouvoir continuer de vivre son rêve en passant les étapes petit à petit.

Le camp du PSG, équipe de soccer très influente en France, a été pour lui une opportunité de démontrer tout son talent.

« Au départ, mon père avait regardé pour NCSA (National Collegiate Scouting Association Athletic Recruiting) aux États-Unis, et le coach avait demandé si j'avais déjà fait un camp de perfectionnement », a expliqué Lorik Paulin.

« Finalement, mon père m'a inscrit au camp du PSG à Québec pour mon anniversaire, et j'ai réussi à être sélectionné. On faisait des ateliers le matin et des matchs en après-midi. Le camp s'est déroulé entièrement en anglais et j'ai pu voir les différences entre le soccer au Québec et celui de la France ».

Après ce camp, le jeune athlète a donc eu la très belle nouvelle d'être invité à un camp de perfectionnement dans les installations du PSG en France, qui se déroulera en mars 2025.

« C'est sûr que si j'ai l'opportunité d'y aller, ça m'ouvre une porte pour me faire connaître. J'aimerais vraiment pouvoir me rendre au plus haut niveau possible dans le soccer », a-t-il complété.

« Moi je suis là pour l'encourage dans ses rêves et je veux qu'il aille le plus loin possible. Pour l'instant il joue AA et pourrait jouer AAA par la suite. Aussi s'il vaut aller au niveau universitaire puis professionnel et bien je le pousserai autant que je peux », a ajouté son père, Alexandre Paulin.

Néanmoins, un camp de perfectionnement au PSG coûte une certaine somme en plus des billets d'avion. Alexandre Paulin a donc lancé un GoFundMe dans le but d'aller chercher du financement pour pouvoir payer cette belle opportunité à son fils.

« On est un peu tombé de notre chaise quand on a vu les coûts. Il faut compter 3 500 US$ juste pour son inscription au camp, l'hôtel et les activités. Il faut ensuite ajouter un 3 000 US$ pour le parent accompagnateur, sans compter les billets d'avion. Donc j'ai lancé ça pour pouvoir nous aider », a détaillé le père.

Les personnes qui souhaiteraient donner pour aider Lorik à réaliser son rêve peuvent le faire en cliquant ici.