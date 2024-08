Tony Doyon : un chanteur amateur passionné prêt à conquérir la scène

À 56 ans, Tony Doyon, directeur des ventes chez Beauce Mitsubishi, s’est lancé le pari un peu fou de réaliser son propre spectacle de chant. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, le natif de Saint-Georges va voir son rêve se réaliser les 4 et 5 octobre prochains.

En effet, Tony Doyon se produira au cabaret des Amants de la Scène de Saint-Georges devant un public déjà conquis, étant donné que les deux soirées sont désormais complètes.

« Ça fait vraiment longtemps que je chante et je ne me souviens même plus de mes débuts. J’ai fait beaucoup de chorale et j’ai pris des cours d’orgue. C’est d’ailleurs ma professeure d’orgue, qui était ma voisine, qui m’a fait vivre ma première expérience en solo après m’avoir entendu chanter. J’avais fait un spectacle où j’avais joué de l’orgue et chanté sur scène », a lancé Tony Doyon.

« Ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai chanté avec ma prof, quand j'avais 11 ou 12 ans, c'était au cabaret des Amants de la scène à Saint-Georges. Et là, j'y retourne faire mon premier spectacle donc c'est comme si la boucle était bouclée ».

Même si c'était un rêve, le directeur des ventes n'aurait jamais pensé pouvoir réellement mettre en place un spectacle devant un public de près de 500 personnes.

« Le plus curieux, c'est que je ne pensais jamais réaliser mon premier spectacle solo. Ce qui s’est passé, c’est que je prends des cours de chant depuis trois ans avec Hélène Ouellet, et quelques mois après mes débuts, elle m’a dit que je devais produire un spectacle en solo. Dans ma tête, je me pensais trop vieux et je ne savais pas trop si c'était ma place. Finalement, avec l'encouragement de plusieurs autres personnes je me suis lancé », a indiqué Tony Doyon.

Au final, le chanteur amateur va passer dans la cour des grands en faisant son premier spectacle. Pour ce moment unique, il sera accompagné par quatre musiciens et deux choristes et reversera les bénéfices à un organisme.

« Les 4 et 5 octobre, je vais donc proposer un show tout en français, avec que des chanteurs masculin. Puis, comme je suis quelqu’un de généreux qui aime donner aux gens, je reverse l’intégralité des bénéfices du spectacle à Parcours Alpha Beauce-Sartigan. J'ai décidé de donner à cet organisme car mon implication envers l'église est forte ».

De Jacques Brel à Garou, en passant par Roch Voisine et Mario Pelchat, Tony Doyon va proposer des chansons populaires à son public pour ce premier spectacle.

« Moi, j’aime beaucoup les chanteurs à voix et chanter en français, donc je voulais uniquement des chansons de chanteurs francophones. Ce sont toutes des chansons connues, sauf une, « Dessine-moi », qui a d’ailleurs donné son nom à mon spectacle », a-t-il conclu.

Les personnes qui auraient aimé y assister peuvent toujours contacter Tony Doyon au 418-230-3176, mais les deux soirs sont déjà complets sur la billetterie officielle.