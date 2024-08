Robert Paré : le gardien du patrimoine québécois à Saint-Frédéric

Voir la galerie de photos

Si la collection est un art, alors Robert Paré en est l'orfèvre. Installé sur les terres familiales à Saint-Frédéric depuis toujours, le retraité s’est passionné pour les objets anciens.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de ce grand collectionneur ayant transformé ses granges en un véritable musée du patrimoine québécois.

« J'habite dans la maison familiale depuis six générations. Ainsi, une grande partie des objets de ma collection provient de ma famille. C'est sûr que de mon côté, j'ai eu la piqure assez jeune pour la collection. Mes grands-parents étaient des ramasseux, ils ne jetaient rien et cherchaient à donner une utilité à chaque chose. J'ai toujours eu cette philosophie dans ma vie », a lancé Robert Paré.

Enseignant dans le réseau universitaire durant toute sa carrière, le Frédéricois n'a pas cessé de regarder ce qui l'entourait pour trouver des choses à collectionner et enrichir l'histoire de son territoire.

« Étant maintenant à la retraite, j'ai plus de temps pour jouer dans mon carré de sable et m'amuser avec mes choses. Il n'y a rien de plus agréable, pour moi, que d'expliquer aux jeunes, leur passé pour qu'ils comprennent bien le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui ».

Avec l’arrivée du travail dans les mines à Thetford Mines, les parents de Robert Paré ont changé d’emploi, laissant derrière eux un patrimoine agricole unique.

« Quand mes parents sont partis travailler à la mines, les voisins ont commencé à cultiver la terre à leur place. Le bon côté de la chose, c'est que les objets qui étaient dans les bâtiments ont été conservés. À l’âge de 7 ou 8 ans, je m’y intéressais déjà, trouvant cela fascinant. Ma grand-mère, décédée à 96 ans, me racontait toujours l’histoire de chaque objet. Depuis ce temps là, je n'ai jamais cessé de m'intéresser aux objets », a détaillé Robert Paré.

Véritable passionné, Robert Paré a toujours une histoire à raconter au sujet de sa collection. Chez lui, il est possible d'admirer des pedal car d'époque et d'autres plus récents. Il possède également une vaste collection d’objets liés au lait et au tabac.

« Si j'ai collectionné comme ça, c'est d'abord par plaisir personnel, mais aussi par le goût de communiquer cette collection aux autres. J'ai fait toute ma carrière en éducation donc renseigner et rendre service, ça fait parti de moi. J’aimerais que mes collections aident les gens à comprendre d’où ils viennent, afin de mieux savoir où ils sont et où ils vont », a conclu Robert Paré.

À noter également que le collectionneur fait partie de l’Association Provinciale du Patrimoine Agricole du Québec (APPAQ), qui rassemble tous les collectionneurs de la province. Le but de l'APPAQ est de promouvoir le patrimoine agricole du Québec lors d'activités ou expo agricole en présentant les différentes collections au public. Il est possible de suivre l'actualité de l'association au appaq.ca.

Il est possible de visionner l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Robert Paré ci-dessus.