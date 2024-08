« J’adore mon travail et transmettre ma passion. » - Richard Dulac

Voir la galerie de photos

Richard Dulac est un entraîneur passionné qui exerce au Tennis Beauce depuis 1987.

Il a commencé le tennis à l’âge de 11 ans, lorsque son oncle s’est construit un terrain. « Suite à ça, nos parents nous ont acheté une raquette, on a été frapper des balles et c’est comme ça que ma passion a commencé, tout simplement », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Par le passé, ce Beauceron a participé à plusieurs compétitions provinciales et canadiennes. Il a commencé à enseigner dès l’âge de 15 ans. Arrivé à Tennis Beauce en 1987, il pensait signer un contrat d’un an, finalement il est toujours là 38 ans plus tard. « J’adore mon travail (...), transmettre ma passion. »

Ce qui l’anime c’est de développer le tennis en Beauce et de voir plusieurs de ses joueurs se rendre au niveau canadien et international. Certains se rendent même dans des universités américaines. « C’est vraiment une belle récompense pour les entraîneurs d’avoir des jeunes qui se développent et qui continuent de performer à un haut niveau. »

Le 7 août dernier, Richard s’est vu remettre le prix de Reconnaissance de Tennis Canada. « J’ai été bien reconnaissant de recevoir ce prix-là, c’est bien apprécié et ça montre le travail et tout le temps qu’on a mis avec notre passion pour accomplir ce qu’on voulait faire dans le tennis. »

