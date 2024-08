Cyclisme sur route : Louis-Albert Jolin décroche l’or en tricycle

Louis-Albert Jolin, habitant de Sainte-Claire, était en compétition, ce vendredi 23 août, lors des Championnats Québécois de cyclisme sur route élites, qui se déroulaient en Montérégie.

L'athlète beauceron, qui a couru dans la catégorie tricycle, a remporté la médailler d'or avec un temps de 33 min et 40 secondes sur une distance de 17,5 km.

« La course a très bien été. J'ai réussi à tenir une puissance de 240 watts de moyenne sur une distance de 17,5 km. J'ai réussi à atteindre mon objectif qui était d'avoir une puissance moyenne au-dessus de 240 watts et je suis très fier d'avoir eu cette médaille d'or », a confié Louis-Albert Jolin à EnBeauce.com.

Si cette course était la dernière de sa saison, Louis-Albert a également été chercher de belles performances dans plusieurs pays.

« Ma saison a commencé par la Coupe du monde qui avait lieu à Adélaïde en Australie début janvier. Cette compétition a été plus difficile. Par la suite, j'ai fait les deux coupes du monde en Europe début mai. Lors de ses courses, j'ai atteint mes objectifs, qui étaient d'atteindre le top moitié et d'avoir des bonnes moyennes de puissance et de vitesse. J'ai terminé par le championnat canadien qui avait lieu en Beauce avec une seconde place en contre-la-montre et une première pour la course sur route », a détaillé le jeune homme.

Si le monde du vélo l'a toujours attiré, c'est à la suite d'un gros accident qui s'est finalement tourné vers le tricycle.

« J'ai débuté en 2010, suite à un gros accident que j'ai eu. Ma physio m'a parlé de ce sport et ça m'intéressait. J'ai finalement fait un test et j'ai eu un très bon résultat. Suite à ce test, j'ai commencé à pratiquer ce sport. Je faisais du vélo avant, mais juste pour le plaisir. La différence est que sur le vélo que j'ai en ce moment, il a deux roues à l'arrière », a-t-il conclu.

Pour la suite, Louis-Albert ne connait pas encore son programme pour les prochaines compétitions, mais une chose est sûre, il est encore très motivé à aller chercher des victoires dans sa discipline.