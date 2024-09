Le Jardinier Barbu : un élevage de poulets bio au cœur de Saint-Benoit-Labre

Voir la galerie de photos

Ce dimanche 15 septembre, EnBeauce.com est allé à la rencontre d'Olivier Vachon, connu aussi sous le nom du Jardinier Barbu, pour discuter de son entreprise d’élevage de poulets biologiques, située à Saint-Benoit-Labre.

Autodidacte passionné, Olivier combine son amour pour le jardinage et l’élevage avec l’objectif de proposer des produits locaux de qualité. Son petit élevage permet aux habitants de la région d’acheter des poulets nourris biologiquement et élevés en plein air.

« Je suis un petit éleveur de poulets locaux sur mon terrain. J'élève des poulets dans des petits poulaillers mobiles qu'on déplace tous les jours. Ils sont nourris avec des aliments bio ce qui en fait du poulet de pâturage, étant donné qu'ils ont accès à l'extérieur chaque jour », a ajouté l'éleveur.

Olivier Vachon s’est lancé dans l’élevage de poulets après avoir développé un goût pour le travail concret en extérieur, souhaitant s’éloigner de son emploi en informatique. Ce besoin de revenir à des activités plus tangibles l’a poussé à créer Le Jardinier Barbu, où il fait également la promotion de produits locaux et durables.

« Au départ, c'est un ami qui m'a dit que je pouvais donner les restants de mon jardin à des poulets. J'avais déjà des poules pondeuses sur mon terrain et j'ai commencé par agrandir leur enclos. Au final, cet ami m'a aidé à me lancer dans le coq à chair et j'en ai fait 50 lors de cette première année ».

L’élevage des poulets se fait de manière rigoureuse. Dès leur naissance, les poussins sont nourris avec des aliments biologiques provenant du Québec, et au bout de trois semaines, ils sont placés dans des poulaillers mobiles leur offrant un accès direct au soleil, à la nature et aux insectes, éléments essentiels à leur santé.

« J'achète mes poulets à un jour, sur un point de distribution à Scott. Ils naissent le matin et arrivent chez moi l'après-midi. Ils vont passer leurs trois premières semaines de vie dans mon petit poulailler, car ils sont fragiles et ont besoin de beaucoup de chaleur. Ensuite, ils vont passent six semaines dans les poulaillers mobiles jusqu'à l'abattage », a-t-il complété.

En parallèle à son activité d’élevage, Olivier propose également des vidéos pédagogiques sur le jardinage, fournissant des conseils adaptés à chaque mois de l’année. Il aide ainsi la communauté à cultiver ses propres produits, tout en partageant son expérience et ses techniques.

« Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur internet qui expliquait quoi faire et quand le faire. De mon côté j'étais dans mes débuts et très avide d'information. Finalement, je l'ai enregistré pour moi et partagé aux autres. Tout le monde aurait avantage à avoir son propre jardin, juste pour être capable de manger un concombre ou une tomate de son jardin. C'est tellement satisfaisant de manger une tomate que tu viens d'aller cueillir », a conclu Olivier Vachon.

Cette démarche vise également à réduire le gaspillage alimentaire, les restes de légumes moches et les fanes étant utilisés pour nourrir les poules et enrichir le compost.

Il est possible de retrouver les produits du Jardinier Barbu directement à la ferme de Saint-Benoit-Labre, au marché de Saint-Georges, à la ferme des potagers de la loup de Saint-Côme-Linière, le vendredi ou même à la nouvelle épicerie Kios de La Guadeloupe.

Vous pouvez profiter de l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Olivier Vachon ci-dessus pour en apprendre encore plus.