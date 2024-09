Ariel Cliche récompensée pour avoir sauvé la vie d'un jeune garçon

Une jeune fille de Saint-Elzéar-de-Beauce a été récompensée, hier soir, pour sa bravoure lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme. C'est pour avoir sauvé la vie d'un garçon de 7 ans qu'Ariel Cliche a reçu la médaille du civisme des mains du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Lors de la cérémonie qui se tenait à l'Agora de l'Assemblée nationale à Québec, 19 distinctions ont été remises à ces gens qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, hui personnes ont reçu une médaille du civisme et onze ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

Mentionnons que Ariel faisait partie des trois plus jeunes récipiendaires et était la seule Beauceronne à recevoir cette médaille.

« C’est quelque chose de grand. Pour vrai, c’est impressionnant. Je suis vraiment fière de moi. Toutes les personnes ici, je suis vraiment fières d’eux aussi. C’est un honneur d’avoir 15 ans et d’avoir cette médaille. », dit-elle à notre journaliste qui était présente sur les lieux.

Questionnée sur ce que représentait cette soirée pour elle, l'héroïne exprime que cela représente beaucoup: « je me dis j’ai sauvé la vie d’un petit garçon, et je me dis aussi que quand j’ai fait cet acte-là je ne me suis pas dit : ah je vais avoir tout ça après. Non, j’ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Je n’ai même pas eu le temps de penser de ce que je fais là. Quand j’ai réussi à le sauver, c’est par après que j’ai réalisé, my god qu’est-ce que je viens de faire là ? Recevoir ça pour moi ça me félicite moi-même , même si j’étais déjà très fière de moi. »

Le député de Beauce-Nord présent

Mention honorable au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui était l'un des seuls députés présents à la cérémonie : « c’était essentiel, même que je me suis fait chicaner de ne pas être à une autre rencontre, mais ça c’est pas grave parce que pour moi le citoyen avant tout. Alors Ariel avant tout ce soir. Quand j’ai un citoyen dans mon comté qui est honoré je me fais un devoir d’être présent du début à la fin. », nous explique-t'il.

Il dit être très content que le comité de juges ait retenu la candidature d'Ariel. Il s'agit d'un geste « héroïque » pour M.Provençal. Il ajoute que « c’est une belle reconnaissance que lorsque les gens veulent aider leur prochain, il y a des gens qui le reconnaissent. »

Rappel de l'acte de bravoure

Rappelons que le 10 avril 2022, Ariel qui n'avait que 13 ans à cette époque, jouait à la balle avec son chien Duster sur le terrain de soccer près de chez elle quand ce dernier a refusé d'aller chercher son jouet et a pointé dans la direction opposée. La jeune fille qui écoutait de la musique a retiré ses écouteurs et a perçu des cris de jeunes enfants au loin, vers la rivière Savoie. En s'approchant, elle a aperçu un garçon de 6 ou 7 ans qui lui implorait de l'aider à sauver son ami, tombé dans la rivière. Le jeune garçon, âgé lui aussi de 6 ou 7 ans, a tenté de garder la tête hors de l'eau tout en essayant d'attraper une branche. Il se trouvait à quelques mètres de la rive, mais le courant était très fort et l'eau s'avérait glaciale. Ariel a aperçu un tronc d'arbre sur lequel elle a grimpé pour tenter d'attraper le garçon, mais le tronc a cédé sous son poids et elle s'est retrouvée à l'eau elle aussi. Elle lui a demandé d'arrêter de se débattre et est parvenue à le saisir par le capuchon et à le diriger vers la berge. Il a alors réussi à sortir de l'eau, mais il était sous le choc et frigorifié. En larmes, il a remercié Ariel. Elle a ensuite accompagné les garçons vers chez eux sur une certaine distance, pour s'assurer qu'ils se rendaient en sécurité.

Ariel n'a pas eu de nouvelles du petit garçon depuis un moment, mais après les évènements la mère de la Beauceronne a fait des recherches pour retrouver les parents du garçon. Il va très bien et continue d'aller à l'école à Saint-Elzéar.

La maîtresse de cérémonie a terminé par des mots qui décrivent si bien ce que représente son acte de bravoure : « Ariel, tu as eu les bons réflexes et tu as fait preuve de beaucoup de courage en cet après-midi. Tes gestes ont permis d’éviter un drame terrible à ce jeune garçon et à sa famille. »