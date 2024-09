Soccer: deux cousins beaucevillois à la conquête de leur rêve commun

Édouard-Jacob Boutin-Turmel et Noah Thibodeau-Boutin sont deux cousins qui rêvent de devenir joueur de soccer professionnel. L’an prochain, ils auront la chance de vivre une première expérience européenne.

Les deux Beaucevillois âgés de 11 ans jouent actuellement pour l'Ascalon à Saint-Georges. Ils s’envoleront pour l’Espagne en avril 2025 afin de participer à un tournoi international de soccer organisé par la FIFA (Fédération internationale de football association). « Ça sera le fun, on commence la vie de joueur de soccer professionnel », se réjouissent Noah, milieu de terrain, et Édouard, défenseur.

Passionnés depuis leur plus jeune âge, ils ont été sélectionnés parmi plus de 400 joueurs après des essais à Montréal. Ils ont ainsi intégré l'école sportive Montréal Canada grâce à laquelle ils représenteront le Canada lors du tournoi. Cette école offre aux jeunes joueurs de soccer la possibilité de participer à des tournois internationaux de haut niveau.

« On en parle beaucoup à la maison de l’importance de poursuivre ses rêves et que ça peut être possible donc c’est sûr qu’on veut les encourager et y aller avec eux », a mentionné la mère d’Édouard en rencontre avec EnBeauce.com.

Lors de l’événement, ils auront une semaine d’entraînement avec des entraîneurs professionnels de haut niveau, avant de faire quatre jours de tournoi. En attendant, ils doivent se rendre à Montréal chaque samedi pour leur entraînement. « Ça leur apprend la discipline et les sacrifices. On tire des leçons de tout dans la vie », a ajouté la mère.

Pour financer le voyage, qui coûte 4 000$ par athlète, la famille a ouvert une collecte de fonds et recherche des commanditaires. Il est possible de soutenir leur projet ici.