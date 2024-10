Une Etcheminoise en plein coeur de l'ouragan Helene

Une jeune femme native de Sainte-Sabine, mais qui habite maintenant la Floride, est sortie saine et sauve, avec sa petite famille, de l'ouragan Helene, qui a frappé le Sud des États-Unis la semaine dernière.

Éliza Guay-Tanguay Konger, son mari Grant, et leur poupon de sept mois, Charlotte, ont aménagé voilà un mois dans leur nouvelle résidence de Tarpon Springs, une localité au nord de Tampa, sur les abords du Golfe du Mexique.

Mais jeudi dernier, leur chez-soi a subi les assauts de ce cyclone tropical, considéré comme un des plus majeurs à s'être produit sur le territoire américain.

Malgré l'ordre d'évacuation lancé par les autorités, le jeune couple a décidé de rester sur place, notamment pour protéger le commerce familial de son mari, un aquarium et sanctuaire d'animaux, qui se trouve juste en face de leur résidence.

Ils ont vidé le rez-de-chaussée de la maison de deux étages et empilé des sacs de sable en pourtour, en prévision de la montée des eaux. Mais la mesure s'est avérée insuffisante pour contrer l'onde, qui a atteint près de trois pieds au premier plancher.

« Jusque vers 10 heures (22 h), on pensait qu'on allait s'en sortir. Mais tout à coup, l'eau a vite monté. J'ai vraiment eu peur. On pouvait pas sortir, aller nulle part », a avoué la jeune mère de famille de 22 ans, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. L'eau a commencé à se retirer aux petites heures du matin, vendredi. Par contre, le secteur de Tarpon Springs a été relativement épargné par la force des vents d'Helene.

Aujourd'hui, elle regrette de ne pas avoir écouté les consignes gouvernementales et promet de s'y conformer la prochaine fois. Car des tempêtes et ouragans, il y en aura d'autres dans cette région du monde.

Présentement, Éliza, son mari et Charlotte habitent chez la soeur de Grant, à Palm Harbor, plus au sud.

Les dommages totaux à la résidence restent à évaluer, mais il faudra refaire les murs, les armoires de cuisine, racheter tous les électroménagers et bien d'autres. À eux seuls, les travaux de nettoyage, d'asséchage et de désinfection de la maison atteindront les 30 000 $ US.

Les deux véhicules de la jeune famille, une camionnette de type pick-up et une voiture, sont aussi une perte totale, en raison de l'eau saline qui a pénétré dans les carlingues.

Malgré tout, Éliza Guay-Tanguay Konger garde le moral, revigorée par les gazouillis bienheureux de sa petite Charlotte.