Rencontre avec Gabrielle Nadeau, soigneuse passionnée au Miller Zoo

Passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge, Gabrielle Nadeau est aujourd’hui soigneuse auprès des animaux du Miller Zoo à Frampton.

« Ça a toujours été ma passion, depuis ma jeunesse. En maternelle j’amenais des couleuvres, des lapins, en classe donc j’ai traumatisé plusieurs enseignants », a-t-elle confié en rencontre avec EnBeauce.com.

C’est donc par évidence qu’elle a suivi un cours en zoothérapie, puis pratiqué pendant plusieurs années. Après avoir fondé sa famille, elle a souhaité accorder plus de temps à ses enfants et s’est alors tournée vers le Miller zoo. Elle a été guide terrain pendant trois jours avant d’être rapidement promue comme soigneuse. Désormais, les primates, les loutres, les canards et bien d’autres animaux n’ont plus de secrets pour elle.

En rencontre avec EnBeauce.com, elle explique la journée type (et bien chargée) d’un soigneur animalier, le fonctionnement du Miller zoo et aborde quelques animaux dont elle s’occupe quotidiennement. Gabrielle parle également des repas et enrichissements qui sont donnés aux animaux.

Enfin, ce qui lui plait le plus dans son travail, c’est ce lien spécial qu’elle a avec les animaux. « Quand on travaille avec les humains, c’est sur que des fois faut avoir de bons échanges, de bonnes communications et on n’a pas toujours les mêmes accords. Je trouve qu'avec l’animal ça passe vraiment par l’émotion, par ce qu’on dégage. Il y a vraiment une compréhension. »

Visionnez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.