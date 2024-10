Nancy Vachon, une accro de la fête de l'Halloween

C'est jours-ci, il n'y a pas un pouce carré du terrain de la résidence de Nancy Vachon qui ne soit couvert d'un objet, bidule, colifichet ou effigie aux couleurs de l'Halloween.

« Ça fait trente ans que j'ai commencé ça. D'année en année, j'ajoute des choses. Quand je me demande comment je vais préparer mes décorations, j'en dors pas la nuit, je pense seulement à ça! », a avoué la dame lors du passage d'EnBeauce.com, à sa maison de la 26e rue à Notre-Dame-des-Pins.

Elle n'a aucune idée du nombre d'items qu'elle a accumulés avec le temps, et qui servent à créer l'ambiance de cette fête folklorique liée dans la religion catholique à la Toussaint.

Ce qu'elle sait cependant est que l'opération d'installation lui demande quatre jours de travail complet. Elle accomplit les tâches tout fin seule, sauf pour quelques rares exceptions où elle demande l'aide de son mari, Jacques Fortin. «Je connais mes décorations, je sais comment les installer », de signaler Mme Vachon qui manifeste à l'évidence un profond attachement à sa collection.

Cette coiffeuse de métier enrichit son inventaire souvent dans des ventes de garages ou des bazars. Elle achète aussi du neuf dès que les items apparaissent sur les tablettes des magasins. De même, plusieurs membres de sa famille et des amis connaissent son engouement et sa passion pour cette fête et lui refilent fréquemment des objets qu'ils ont déniché un peu partout.

Nancy Vachon convertit aussi des articles, un meuble par exemple, qui vont servir à mettre en évidence ses personnages, dont une multitude de poupées qui constituent une large partie de son inventaire. Il y a quelques années, elle a commencé à ajouter des figures gonflables, qui prennent passablement d'espace, débordant même sur les terrains de sa voisine, qui lui a donné la permission de s'installer avec plaisir.

Le soir, tout ce beau parterre «halloweenesque» est illuminé de tous ses feux pour assurer l'ambiance macabre et funeste désirée. L'intérieur de la maison n'est pas en reste non plus et compte son lot de bibelots et pièces sur la thématique.

Bien sûr, Nancy Vachon fait tout cela dans le but premier de recevoir les enfants déguisés, le soir du 31 octobre, et qui viendront solliciter des bonbons. Là-dessus, le succès est déjà assuré: bon an, mal an, plus de 200 jeunes viennent cogner à la porte. Pour leur passage prochain, elle a déjà préparé plus de 150 sacs de friandise à leur intention. Elle n'a pas calculé ses dépenses en la matière, mais elles couvrent facilement quelques centaines de dollars. «J'ai passé l'Hallowenn jusqu'à l'âge de 16 ans. Je sais combien les enfants aiment ça», fait-elle savoir.

Pour profiter elle-même de la fête, elle organise avec son mari une soirée déguisée, le samedi précédent le 31 octobre, où ils reçoivent une dizaine d'amis. Et même leur chien Charlie porte son accoutrement d'Halloween!