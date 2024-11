En Beauce, « Repères Sauvages » ravive l’art de la cuisine en pleine nature

Voir la galerie de photos

Le samedi 26 octobre dernier, EnBeauce.com est allé à la rencontre de l’équipe de Repères Sauvages à Beauceville, qui accueillait ce jour-là une trentaine de participants pour une formation en pleine nature intitulée Cuisine, feu et communauté.

Ancré dans une approche qui marie tradition et convivialité, le collectif, composé de Jean-François Giroux, Vincent Couture, Monica Desjardins et Danielle Montero, a offert une journée où les techniques de cuisson ancestrales autour du feu servaient de fil conducteur à une exploration du lien entre nature et communauté.

Sous un ciel gris et une fraîcheur automnale, les terres de Vincent Couture – surnommé le « Chef pas chef » – se sont transformées en un lieu de rassemblement où l’enthousiasme des participants se mêlait à la tranquillité de la forêt.

La journée a débuté par un tour de table permettant à chacun d’exprimer ses attentes, avant de passer à une corvée de bois, premier geste collectif pour créer les feux de cuisson qui accompagneraient la formation.

« Le but de cette journée est de comprendre la chaleur et de savoir comment faire cuire les aliments. On ne donne pas de recette préétablie, on veut simplement que, lorsque les gens retournent chez eux, ils puissent se servir correctement de la cuisinière, de la plancha ou du barbecue », a expliqué Vincent Couture.

Sous les conseils de Vincent, les groupes ont appris à construire leur propre foyer de cuisson, chaque feu étant conçu de manière précise pour en faire un outil de cuisson polyvalent. L’équipe de Repères Sauvages a initié les participants aux subtilités de la cuisson directe sur pierre, au cœur même du feu, ainsi qu’à la cuisson indirecte, où les aliments sont disposés à distance, à la manière d’un méchoui.

D’autres techniques impressionnantes ont été dévoilées, comme la cuisson sous terre, préparée la veille par l’équipe, ou encore le fumoir en bois pour réaliser du poisson fumé ou du jerky maison.

« On veut récupérer plusieurs savoirs que nos grands-parents ou arrière-grands-parents utilisaient chaque jour. Eux le faisaient par instinct, et ce qu’on souhaite à Repères Sauvages, c’est que les gens se réapproprient ce savoir-là », a complété Vincent Couture.

Chaque étape de la journée a permis aux participants de s’approprier les gestes présentés en travaillant avec des ingrédients fournis par les organisateurs : viandes, légumes, fruits et épices. L’esprit de l’atelier reposait non seulement sur l’apprentissage technique, mais aussi sur la création d’un espace où le partage et la créativité culinaire pouvaient s’exprimer librement.

À la mi-journée, Monica Desjardins, spécialiste des plantes comestibles et médicinales, a guidé les participants à travers la forêt, partageant son savoir sur les bienfaits de certaines herbes et racines locales.

Au fil de la journée, l’ambiance est devenue plus chaleureuse et complice, les échanges entre participants se multipliant autour des feux de cuisson. Sous le regard bienveillant de Danielle Montero, figure spirituelle du collectif, des liens se sont créés, et un véritable esprit de communauté a émergé parmi les participants.

« Je trouve que c’est important de pouvoir intégrer les compétences qu’on leur apprend dans leur vie quotidienne. On parle de compétences techniques, mais aussi sociales, en apprenant à prendre soin de soi et des autres. (…) Quand les gens viennent ici, ce n’est pas juste un genre de 9 à 5 où on donne plein d’informations. On veut que les gens puissent réveiller ce savoir-faire et revenir à ce qu’on avait toujours su et ce qui est dans notre sang », a ajouté Danielle Montero.

La journée s’est achevée par une dégustation de bières artisanales préparées par Vincent Couture. L’atelier a offert à chaque participant une occasion de savourer un moment rare, où le feu et la cuisine se sont faits vecteurs de rassemblement, de découverte et de partage.