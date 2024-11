Olivette Veilleux reçoit un prix national «Hommage Aînés»

Le Georgienne Olivette Veilleux vient de recevoir le Prix Hommage Aînés 2024, pour la région de Chaudière-Appalaches, en raison de son engagement bénévole exceptionnel.

La cérémonie de remise s’est tenue mardi soir dernier, à Québec, en compagnie des 16 autres récipiendaires régionaux qui ont été honorés de la sorte.

Bénévole depuis l’âge de 30 ans, Mme Veilleux a toujours été profondément engagée dans sa communauté. Elle a, par exemple, organisé dans sa paroisse des fêtes et des pièces de théâtre en plus de fonder une populaire ligue de ballon-balai. Elle fut également directrice de chorale pendant plus de 10 ans. Très proche des enfants, elle a fondé en 1976 le Palais des enfants prématernelle ainsi que, deux ans plus tard, une garderie à Saint-Georges.

En 2011, elle devient une nouvelle résidente du Manoir du Quartier. Rapidement, elle propose des idées et participe à la mise en œuvre de projets visant à améliorer la vie des personnes résidentes. En tant que responsable de différentes activités, elle met en place quatre locaux de bibliothèque. Elle s’occupe du fonctionnement du service et s’organise pour que les personnes ayant moins de mobilité puissent avoir accès aux livres en assurant, par exemple, la livraison. D’ailleurs, la dame prend toujours le temps d’accompagner les personnes de la résidence dans le besoin, que ce soit pour lutter contre l’isolement ou pour la livraison de repas.

Olivette Veilleux participe aussi à la mise en œuvre d’événements, soulignant notamment les fêtes de Noël. Elle a renoué avec ses anciennes amours en devenant, en 2015, la directrice de la chorale de la résidence, composée d’une trentaine de membres. Elle organise deux fois par année des concerts dont les profits vont à des œuvres de charité, et auxquels elle invite des enfants à participer, de manière à encourager les échanges intergénérationnels. Elle organise également des pièces de théâtre, comme elle le faisait auparavant dans sa communauté.

«Olivette est une citoyenne d’exception et profondément engagée dans notre communauté, a déclaré le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui était présent lors de la remise. Sa créativité, sa passion et son désir d’aider les autres se traduisent par des actions concrètes pour animer les résidents du Manoir et l’ensemble de la population. Par la remise de ce prix national, notre gouvernement vient reconnaître l’apport d’une aînée de la Beauce qui est remarquable.»

Signalons que la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.