Plongée dans le hockey professionnel avec Emmy Fecteau, joueuse des Sirens de New York

Emmy Fecteau, jeune joueuse de hockey originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, trace un parcours inspirant dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

À seulement 25 ans, elle est devenue la première joueuse issue des rangs universitaires canadiens à signer un contrat avec les Sirens de New York, ouvrant la voie à d’autres talents québécois

Lors d’un échange avec EnBeauce.com, Emmy partage avec émotion le moment où elle a appris son intégration dans l’équipe. « Pascal Daoust, notre directeur général, m’a dit en français : “Qu’est-ce que tu dirais si je te disais que tu fais partie de l’équipe ?” », raconte-t-elle. Une annonce marquée par des larmes de joie et de nombreux appels à ses proches.

Ce souvenir reste gravé dans sa mémoire : « J’étais la dernière à passer ce jour-là. Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. C’est une journée que je n’oublierai jamais. »

Des défis à relever, sur et hors de la glace

Passer du circuit universitaire canadien à la LPHF a demandé à la Beauceronne une grande capacité d’adaptation, tant sur qu’en dehors de la glace. « Ici, tout va plus vite et c’est beaucoup plus physique. Je dois me battre chaque jour pour prouver ma valeur, car personne ne me connaissait avant mon arrivée », explique-t-elle.

Malgré un temps de jeu limité lors des premiers matchs, elle garde une attitude positive : « J’essaie de maximiser chaque minute sur la glace et d’être prête à saisir toutes les opportunités. »

Emmy découvre également les avantages d’un environnement pleinement professionnel. « On est traitées comme des professionnelles. Tout est pris en charge, des repas aux équipements. C’est vraiment la belle vie », dit-elle en riant.

Mais les déplacements fréquents et les matchs à l’extérieur représentent aussi des défis. « Prendre l’avion et jouer juste après, c’est difficile pour les jambes, mais il faut s’habituer », admet-elle.

Un hommage à ses racines beauceronnes

Emmy, qui a grandi sur les patinoires de la Beauce, attribue une partie de sa réussite à sa région natale. « Je dis toujours que la Beauce est la meilleure place du monde. Les valeurs chaleureuses des gens de chez nous m’ont beaucoup aidée dans ma carrière », affirme-t-elle avec fierté.

Elle est également ravie de voir le hockey féminin gagner en popularité dans sa région. « C’est incroyable de voir autant de petites filles jouer au hockey et rêver d’intégrer une ligue professionnelle. »

« Travaillez fort sur et en dehors de la glace, amusez-vous et ne vous laissez pas décourager. Le travail finit toujours par payer », a conclut la jeune femme.

Ce mercredi 18 décembre, Emmy Fecteau a inscrit son tout premier but professionnel, en déjouant la gardienne des Spectres de Toronto, Kristen Campbell. Une étape importante dans sa carrière et une preuve de sa progression rapide dans l’élite du hockey féminin.

Avec ce premier succès, elle espère s’imposer davantage sur la glace et inspirer d’autres jeunes joueuses à rêver grand.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Emmy Fecteau ci-dessus.