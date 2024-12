Décorations de Noël : la passion spectaculaire de Chantal Ducket à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Avec plus de 40 sapins (petits et grands) minutieusement décorés et dotés de son propre thème, Chantal Ducket transforme sa maison de Saint-Georges en un véritable royaume de Noël chaque année.

Sa passion, née il y a plus de vingt ans, va bien au-delà de simples décorations : pour elle, c’est un art, une tradition familiale et une source de bonheur qu’elle partage avec ceux qu’elle aime.

Chantal ne fait pas les choses à moitié. Ses sapins explorent une multitude de thèmes et de couleurs, qu’il s’agisse de notes de musique, de cannes de bonbons ou encore de teintes élégantes comme le champagne ou le vieux rose.

Chaque arbre raconte une histoire, construite au fil des années grâce à ses trouvailles, souvent uniques, ramenées de voyages ou d’escapades dans des marchés aux puces et boutiques spécialisées.

« J’ai commencé avec un sapin, puis deux, puis trois. Maintenant, j’en ai 44, chacun avec un thème bien précis. C’est une passion qui me pousse à toujours chercher des idées nouvelles, que ce soit ici ou même à l’étranger », a expliqué Chantal Ducket avec enthousiasme.

Un héritage familial et une aventure créative

Pour Chantal, Noël est bien plus qu’une fête : c’est un moment pour rassembler sa famille et perpétuer des traditions. Sa sœur, couturière passionnée, collabore également avec elle pour créer des ornements uniques, ajoutant une touche personnelle à chaque décor. De son côté, Chantal confectionne également certains éléments, comme des bonbons rayés rouges et blancs qui ornent l’un de ses sapins.

« Ce que je fais, c’est pour mes petits-fils, pour ma famille, pour transmettre cet esprit des Fêtes qui me tient à cœur. Noël, c’est l’amour, la joie et le partage », confie-t-elle.

Sa passion pour la décoration l’amène à parcourir le monde, toujours à la recherche d’une pièce rare qui viendra enrichir sa collection. Que ce soit à Paris, en Grèce ou dans le New Hampshire, chaque voyage est une occasion de trouver de nouveaux trésors pour ses sapins.

Cependant, Chantal n’oublie pas de partager ses trouvailles et astuces. « Aujourd’hui, je m’inspire aussi beaucoup des réseaux sociaux. C’est devenu une source incroyable d’idées pour mes décorations », ajoute-t-elle.

Regardez la vidéo complète pour découvrir l’univers de Chantal Ducket et ses somptueuses décorations de Noël ci-dessus.