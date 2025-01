Un couple de Saint-Georges au gala Célébration 2025

Un couple de Saint-Georges, Nicole Bourdages et Gaétan Boucher, pourrait mettre la main sur le gros lot d’un million de dollars dans le cadre du gala Célébration 2025, de Loto-Québec, qui aura lieu ce dimanche 12 janvier.

C’est Mme Bourdages qui représentera le duo au gala.

Après la distribution des billets achetés en cadeau à leurs neveux et nièces, il en est resté un, que Nicole et Gaétan ont gardé pour eux. C’est le 25 décembre que le couple a gratté le billet. Il s’est avéré gagnant d’une participation télé. Le billet chanceux provient du dépanneur Beau-soir Accommodation 7-23, à Saint-Georges.

D’autres gagnants de Chaudière-Appalaches seront également présents au gala, dont Sue-Élène Bélisle, de la MRC de Bellechasse, Jules Bernier, de la MRC de Montmagny, en plus de deux couples de Lévis, soit Julien Labrecque et Simone Bouffard Labrecque, ainsi que Vicky Brochu et Stéphane Fournier.

Cette année, le gala Célébration 2025 se tiendra au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, et sera diffusé à compter de 19 h sur les ondes du réseau TVA.