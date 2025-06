Portrait de femme: Paule Veilleux

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Paule Veilleux, qui a troqué ses ciseaux de coiffure, voilà quelques années, pour adopter la scie à chaîne et faire des sculptures! Rien de moins.

La Beaucevilloise, qui définit son approche artistique dans la catégorie végétale, réalise des oeuvres monumentales, dans du bois de cèdre, pour y faire apparaître des visages, sans croquis, ni dessin avant l'exécution. «Je vois ce qui se trouve dans l'arbre et je me lance», dit-elle en entrevue. Une technique unique qui lui a notamment valu de la démontrer sur invitation... des Chinois!

Lorsqu'elle a amorcé son changement de carrière, Paule Veilleux a été encouragée par ses amies, sa famille et un marchand d’art, de la région de Québec, qui lui a appris à dénicher des contrats. Elle a également pu bénéficier du soutien d'une coach française, qui l'a aidé à ouvrir des portes sur le territoire de l'Hexagone.

Paule Veilleux a également bien hâte que la Ville de Beauceville installe les sculptures acquises par la municipalité voilà quelques années. Parmi les sites potentiels, on retrouve le parc au pied de la descente de la piste cyclable, en plein centre-ville, tout juste en face du pont Fortin sur la rive Est. Et aussi, le centre administratif et communautaire qui sera aménagé dans l'édifice Duvaltex.

Découvrez Paule Veilleux en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série «Portrait de femmes» 2025.