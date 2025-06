Un cri du coeur de la part de Marie-Michelle Gilbert et sa famille

Voir la galerie de photos

Marie-Michelle Gilbert, mère de trois enfants à Notre-Dame-des-Pins, fait face à un cancer du cerveau qui ne lui laisse que quelques années à vivre.

Diagnostiquée une première fois en 2022 avec un cancer du sein de stade 3, elle avait subi une série de traitements intensifs avec de la radiothérapie, l’ablation du sein et des ganglions ainsi que de la chimiothérapie. Alors qu’elle pensait être en rémission, la maladie a refait surface.

En juillet 2024, la Beauceronne commençait à se sentir très fatiguée, à avoir des étourdissements et d’importants maux de tête. Après consultations des médecins, le diagnostic est tombé: une tumeur de trois centimètres s'était logée dans son cerveau, une conséquence de la propagation du même cancer. S’en sont suivis une opération au cerveau et cinq traitements de radiothérapies pour abattre quelques petites souches encore présentes. Tout semblait s’en aller vers le mieux. Cependant, en janvier dernier, les médecins ont découvert que le cancer avait créé plein de petites tumeurs dans son cerveau et que ses jours étaient désormais comptés. « Ça fait comme une toile d’araignée si on veut imager », a expliqué Marie-Michelle en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. « Je fais un nouveau traitement de chimiothérapie, mais c’est pour prolonger seulement parce qu’on m’a dit qu’il restait plus ou moins deux ans. »

Mère de trois enfants âgés de 3 à 6 ans, elle a dû mal à profiter des bons moments. « Quand je vais bien, j’essaie d’être avec eux, d’aller dehors, de profiter, mais en même temps je trouve ça dur parce que j’ai l’impression que quand je suis avec eux, c’est une journée de moins avec eux qui passent. J’essaie d’en profiter, mais en même temps je ne suis pas capable parce que j’ai l’impression que ça va trop vite », a-t-elle confié le cœur lourd.

En raison des traitements et de l’état de santé de Marie-Michelle, son conjoint Ghislain Quirion a dû arrêter de travailler également. Ce faisant, leur situation financière est devenue difficile à gérer. Ils doivent financer les traitements, les déplacements entre les diverses institutions médicales, continuer de payer des factures et tout ça avec moins de revenus.

C’est pourquoi ils font aujourd’hui appel à leurs voisins beaucerons pour leur venir en aide. Un point de collecte a été mis en place au Marché gourmand de Notre-Dame-des-Pins (situé à l’Espace Notre-Dame, au 111, 30e Rue) pour amasser des fonds, des vêtements pour leurs enfants, ou toute autre chose qui pourraient les soulager financièrement.

Pour mieux comprendre la situation et rencontre Marie-Michelle Gilbert, visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus.