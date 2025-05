Avec son restaurant, Maria Razo fait rayonner le Mexique en Beauce

Voir la galerie de photos

Née au Mexique, Maria Razo est arrivée au Québec il y a 16 ans et depuis maintenant cinq ans, elle partage sa culture avec les Beaucerons.

« Ma vie a totalement changé, j'aime beaucoup le Canada. J'aime beaucoup la vie ici, les personnes, la culture », a confié la propriétaire du restaurant Maria Razo Cuisine Mexicaine à Sainte-Marie.

Maria était déjà entrepreneure lorsqu’elle vivait au Mexique et a toujours été très travaillante. Dès son plus jeune âge, elle aidait ses parents dans leur commerce. « Alors quand je suis arrivé ici, j'avais 36 ans et je restais à la maison pour m’habituer et pour apprendre la langue. Après, j'ai eu mon fils, j'ai profité un peu de la vie avec lui, mais après ça, ça me manquait (le travail). »

Elle a donc cherché des possibilités de commerce et s'est finalement lancée dans la restauration. Pourtant, elle ne cuisinait pas vraiment jusque-là, mais la nourriture de son enfance lui manquait. Elle a commencé par cuisiner pour sa famille et ses amis grâce aux conseils de sa mère. Petit à petit, des commandes se sont développées et elle a finalement ouvert un véritable restaurant le 3 juillet 2020.

Évidemment, plusieurs de ses clients sont d’origines latines. Cependant, elle a été agréablement surprise de voir que les Québécois s’intéressent aussi beaucoup à sa cuisine et sa culture. « Ma meilleure satisfaction, c'est que j'arrive ici à une table et que les gens sont très contents.»

