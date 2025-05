Alexandre Béland Ouellette court 10km en uniforme pour honorer ses pairs

Voir la galerie de photos

Le Beauceron Alexandre Béland Ouellette a couru 10 kilomètres avec son équipement de pompiers lors de l’événement Courir St-Gédéon ce samedi.

Uniforme d’intervention, masque et bonbonnes d'oxygène, il était entièrement équipé par le service de sécurité incendie de la Haute-Beauce et de Saint-Gédéon. Il est d'ailleurs très reconnaissant du soutien de l'équipe et de leur enthousiasme.

Sur place, il a été accompagné par sa famille et sa conjointe qui l’ont aidé à se tenir en bonne santé et à changer ses bouteilles au fil du parcours. « C’est pas juste moi qui ai fait la course, c’est toute une équipe », a-t-il mentionné avec reconnaissance, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le défi n’a pas été facile à relever, surtout à cause de la température. À Montréal, où il étudie, il s’est entraîné à faire quelques kilomètres avec son équipement, mais seulement en soirée pour ne pas que les citoyens s’inquiètent de voir un pompier équipé courir. « C’était souvent le soir, il faisait toujours plus frais, mais là la chaleur a vraiment rendu ça plus difficile que je ne le pensais! »

Cependant, le soutien de tous l’a beaucoup aidé dans cette aventure. « Pendant toute la course, j'ai tellement eu des messages d'encouragement. J’ai senti que les gens étaient tellement chaleureux. Il y a des enfants qui venaient et qui étaient contents de voir un pompier équipé! Ma sœur m’a dit qu’une petite fille de trois ans a dit “Wow, le pompier il court tellement vite, je veux être un pompier moi aussi. »

Alexandre a vraiment apprécié son expérience.

Un défi généreux

Si Alexandre a relevé ce défi, c’est pour plusieurs bonnes raisons.

Finissant en Technique de sécurité incendie, il s’envolera pour un voyage humanitaire au Bénin le 29 mai. « Pour aller là-bas, on ramasse du matériel médical, du matériel de pompiers, parce qu’eux n’ont pas vraiment de budget pour ça. Puis on partage la formation, on va aussi aller sur des appels avec eux », a expliqué le Beauceron de 31 ans.

L’objectif de la course était donc d’amasser des fonds pour faire le voyage et soutenir les intervenants d’urgence du Bénin symboliquement.

Ceci dit, il souhaitait également mettre en avant le dévouement des pompiers volontaires. « Dans le coin, en Beauce, c’est tous des pompiers volontaires qui travaillent vraiment fort. (...) C’est quand même une job difficile alors c’est pour rendre honneur à tout ce monde-là. »

Pour soutenir sa collecte de fonds au profit du Bénin, rendez-vous ici.