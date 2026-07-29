Le Beauceron Philippe Lacasse signe sa meilleure Traversée du lac Saint-Jean

Le nageur beauceron Philippe Lacasse a signé une solide performance, ce samedi 25 juillet, lors de la 72e Traversée internationale du lac Saint-Jean. Déjà familier avec cette épreuve de 32 km, l’athlète a complété la distance en 7 h 30 min 51 s, ce qui lui a permis de prendre le 5e rang parmi les 21 nageurs au départ.

Étudiant en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke, Philippe Lacasse s’entraîne avec le Vert & Or. Après la saison universitaire en piscine, il a progressivement orienté sa préparation vers l’eau libre, en augmentant considérablement son volume d’entraînement.

« Pendant la saison de piscine, je faisais des semaines d’entraînement de 60 à 70 km, jusqu’à des semaines de 100 à 120 km de nage pour la saison d’eau libre. Faire autant de volume, c’est ça qui me permet d’avoir l’endurance pour faire le genre d’événement comme la Traversée du lac Saint-Jean », explique-t-il, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Dans les semaines précédant la course, l’objectif était ensuite de remettre de la vitesse afin de pouvoir suivre les meilleurs nageurs le plus longtemps possible.

Une course beaucoup mieux maîtrisée

Avant le départ, le Beauceron se sentait prêt, même s’il gardait une certaine inquiétude liée à la température de l’eau, souvent l’un des grands défis de cette épreuve. Cette année, les nageurs ont toutefois été autorisés à porter une combinaison en raison de la froideur de l’eau. Cela a permis à Philippe Lacasse d’éviter les problèmes d’hypothermie qu’il avait vécus lors de certaines éditions précédentes.

« Cette année, c’était tellement froid qu’on avait le droit de mettre la combinaison. Ça permet de vraiment bien résister au froid. Ça n’a pas été un enjeu, c’était vraiment juste résister aux vagues puis à la distance. »

Pendant les premières heures de course, il a réussi à suivre le groupe de tête. Lorsque les meilleurs nageurs ont augmenté le rythme, il a dû décrocher, mais il a ensuite été en mesure de conserver sa position jusqu’à l’arrivée.

« Dans les dernières éditions, quand je lâchais le plateau de tête, je me faisais rattraper par les autres nageurs qui n’avaient pas suivi depuis le début. Mais cette année, j’ai été capable de garder ma position. Je suis bien fier de ça. »

Philippe Lacasse estime avoir retranché près de 50 minutes à sa meilleure performance précédente sur cette épreuve, même s’il rappelle que les temps sont difficiles à comparer d’une année à l’autre en raison des conditions variables.

Sa 5e place demeure toutefois sa meilleure performance sur une longue distance de ce type.

« J’ai fini cinquième, ce qui est aussi ma meilleure performance sur une longue distance comme ça. Après la course, je me sentais assez bien. À part avoir mal aux épaules puis être un peu fatigué, je me sentais assez bien. »

L’athlète voulait d’abord rester avec le groupe de tête le plus longtemps possible. Même s’il n’a pas pu suivre les meilleurs jusqu’à la fin, il considère cette course comme une étape positive. « Je pense que même si je les ai tenus la moitié de la course, je peux quand même être fier de ça. Je suis bien content de l’ensemble de la course puis je pense que c’est prometteur pour les prochaines années. »

D’autres défis à venir

Philippe Lacasse prévoit refaire la Traversée du lac Saint-Jean au cours des deux prochaines années, alors qu’il lui reste encore deux saisons avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. S’il poursuit sa progression, il croit pouvoir éventuellement rester avec les meilleurs nageurs jusqu’à la fin et viser une meilleure position.

Le Beauceron a aussi deux autres événements à son calendrier au cours des prochaines semaines. Il participera au Marathon de natation Ohrid, le 22 août, en Macédoine du Nord, puis au Marathon Capri-Napoli, en Italie, le 5 septembre.

Ces rendez-vous lui permettront de poursuivre son développement en eau libre et de continuer à se mesurer à des nageurs de haut niveau sur la scène internationale.