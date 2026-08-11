Frédéric-Alexandre Caouette représentera le Canada aux mondiaux de Callisthénie

Natif de Saint-Côme-Linière, Frédéric Alexandre Caouette représentera le Canada lors d’une compétition internationale de Callisthénie, un sport mieux connu sous le nom de Street workout.

Récemment, il a remporté le titre de Champion canadien en Freestyle calisthenics, catégorie poids moyen. Grâce à ce titre, il représentera le Canada lors des Championnats du monde qui se tiennent cette semaine en Lettonie.

« J'ai commencé à faire ce sport il y a quatre ans. J'ai tout d'abord commencé par aller au gym assez souvent, puis j'ai découvert qu'on pouvait apprendre des mouvements cools, comme par exemple se tenir sur nos mains ou faire un L-sit », a-t-il expliqué en entrevue avec EnBeauce.com.

D’abord mis au défi par un ami, il s’est finalement passionné de ce sport qui rythme aujourd’hui son quotidien. « Maintenant, je vais faire les championnats du monde dans un sport que je ne connaissais même pas il y a cinq ans! C'est assez fou. (...) C'en est devenu une obsession, mais une obsession positive parce qu'au final, je bouge, je suis en bonne santé, je fais attention à ma nutrition et à mon sommeil. »

C’est donc en juillet dernier que l’athlète s’est rendu à Toronto pour participer aux Championnats nationaux de Freestyle Calisthenics dans la division des poids moyens. L’objectif était de présenter la plus grande variété possible de mouvements et les plus difficiles, afin d’accumuler des points. Frédéric-Alexandre a finalement remporté la première place. « J'étais très content et très surpris. C'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je crois. »

Suite à cette victoire, il s’est vu offrir l’opportunité de représenter son pays lors des Championnats mondiaux qui auront lieu les 13 et 15 août en Lettonie. « Cette offre je l'ai acceptée malgré énormément de doutes. C'est une décision que je ne regrette pas, malgré toutes les réflexions que j'ai faites. (...) Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une pression énorme que je me suis mis, mais ce n'est pas grave, c'est un beau challenge. Je suis fier d'essayer de relever ce défi. Peu importe le résultat, je serais fier de l'avoir essayé. »

Participer à ces compétitions oblige le Beauceron à avoir une bonne hygiène de vie et une discipline stricte. Il contrôle sa nutrition, il tente de perdre du poids en passant chaque minute disponible à faire des activités pour brûler des calories. « Ce sport-là, il dépend à 100% de ton poids de corps. Donc c'est vraiment important de maîtriser son poids et de l'optimiser en temps de compétition. À l'année longue, je ne fais pas ça », a-t-il nuancé pour conclure.

Découvrez sa passion dans l’entrevue vidéo complète ci-dessus.