Le Club Parentaide dévoile l'Académie Culinaire Annie Roy à Saint-Jules

Plus d'une centaine de personnes ont assisté au dévoilement du nouveau nom de l'Académie Culinaire du Club Parentaide Beauce-Centre, à Saint-Jules, ce jedui 24 septembre.

Cette dernière portera désormais le nom d'Annie Roy, en hommage à une femme dont l'engagement, la générosité et l'attachement à sa communauté ont marqué le milieu.

À travers cette nouvelle identité, le Club Parentaide souhaite faire vivre l'héritage d'Annie Roy et poursuivre une mission qui place l'humain, le partage et la transmission au cœur de ses actions. Un témoignage lui a été rendu sur place, soulignant son parcours de femme d'affaires, son leadership et son implication auprès de différentes organisations de la communauté.

Décrite comme une « guerrière » et une « inspiration », elle est présentée comme une femme qui a toujours affronté les défis avec détermination, authenticité et une volonté de profiter pleinement de la vie. Une philosophie résumée par une phrase qui lui est chère : « J'aime ma vie. » Un hommage qui lui est consacré sera d'ailleurs gravé en permanence dans l'entrée de l'Académie.

Fait notable, la principale intéressée était présente pour vivre ce moment symbolique, aux côtés de la centaine de convives réunis pour l'occasion.

Nourrir, éduquer et contribuer à la santé

Au-delà de l'hommage, l'événement marquait aussi le repositionnement de la mission de l'Académie, qui se veut désormais bien plus qu'une simple cuisine communautaire.

Trois grands axes la définissent : nourrir, en rendant une alimentation de qualité plus accessible et en développant des initiatives adaptées aux besoins de la communauté ; éduquer, en transmettant des connaissances et des compétences culinaires aux jeunes comme aux adultes ; et contribuer à la santé, en faisant de l'alimentation et de la cuisine des leviers de prévention et de saines habitudes de vie.

À travers ses différentes initiatives, l'Académie entend rassembler jeunes, familles, bénévoles, entreprises et membres de la communauté autour d'une même volonté : cuisiner, apprendre, partager et prendre soin les uns des autres.

Le dévoilement du nom coïncidait avec une deuxième annonce, qui est l'ouverture officielle de la Boutique Gourmande de l'Académie. Installée au cœur de l'établissement du 13, rue du Sommet, elle permettra à la population de se procurer des produits préparés sur place, ainsi que des produits soigneusement sélectionnés auprès de producteurs et d'artisans locaux.

L'initiative vise à mettre en valeur le savoir-faire d'ici et à favoriser l'achat local. Les heures d'ouverture, les produits disponibles et les producteurs mis en valeur seront annoncés au fil des semaines sur la page Facebook de l'Académie Culinaire.

« Donner le nom d'Annie Roy à l'Académie Culinaire est une façon de reconnaître son apport, mais aussi de faire vivre les valeurs qu'elle a incarnées au fil des années, a fait savoir l'organisation, qui a conclu sa soirée sur un mot d'hommage : Merci Annie, pour ton courage et ton authenticité. Éclairés par ton amour, nous continuerons, pour toi, à savourer pleinement chaque instant de notre vie. »

L'Académie Culinaire Annie Roy est dirigée par Éric Poulin, directeur général du Club Parentaide Beauce-Centre.