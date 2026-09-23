Tourisme: prix d'excellence québécois pour Meggan Leblond

L'agente de développement touristique chez Destination Beauce, Meggan Leblond, a remporté le prix Coup de cœur de l'Alliance de l’industrie touristique du Québec.

La distinction lui a été remise lors du gala des Prix excellence tourisme 2026, tenu hier soir à l’Hôtel Sheraton Laval. Le prix est aussi assorti d'une bourse de 5 000 $,

Parmi les quatre finalistes de la catégorie, c’est la jeune professionnelle, originaire de Saint-Bernard, qui s’est démarquée en raison de son « engagement concret envers le développement de son territoire, sa vision globale du tourisme et un leadership déjà très prometteur. Son parcours riche d’expériences variées témoigne d’une compréhension approfondie de l’industrie et de l’importance de la collaboration. Elle incarne une relève mobilisée, inspirante et résolument tournée vers l’avenir du tourisme québécois. »

Diplômée en techniques de tourisme du Collège Mérici, Meggan Leblond a travaillé pendant deux ans comme agente d’accueil touristique chez Destination Beauce avant d’être nommée agente de développement touristique en juillet dernier.

Cette nouvelle distinction s’ajoute à celles déjà reçues dans le passé par la jeune femme, dont notamment le prix Coup de cœur de l'Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie, ainsi que la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec dans la catégorie Jeunesse.

Sur scène, au moment de la remise, la Beauceronne a d’abord remercié sa famille de l’avoir toujours soutenue dans ses études, puis ses collègues et ses enseignants. « Recevoir ce prix est très émouvant. J’ai la chance de travailler avec des personnes inspirantes et dynamiques, dans un domaine où les idées ne sont jamais trop grandes. C’est pourquoi je peux dire que je fais le plus beau métier du monde, entourée de gens aussi passionnés que moi ! », a déclaré Meggan Leblond.

« Ce prix confirme ce que nous constatons au quotidien: son engagement, sa rigueur et sa passion pour le tourisme font d’elle une ambassadrice remarquable pour la Beauce », a commenté Marie-Émilie Slater Grenon, directrice générale de Destination Beauce.