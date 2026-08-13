Produire Les Misérables : le rêve devenu réalité de Kathleen Gagnon

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Passionnée par les arts vivants depuis toujours, Kathleen Gagnon est aujourd’hui productrice déléguée de la comédie musicale Les Misérables, au Québec.

Native de Saint-Joseph-de-Beauce, elle a toujours aimé raconter des histoires. « Je trouve ça beau. Je trouve que l'émerveillement des spectateurs est magnifique. C'est une adrénaline, une énergie que le public donne, même pour ceux qui sont à l'arrière-scène. On sait qu'on fait partie de ça! », a expliqué la productrice, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com depuis l’arrière-scène.

« J'ai toujours aimé le théâtre et les arts. Quand j'étais jeune, j'ai participé de nombreuses années à la Beauce d'une vie. Ensuite, rendue au secondaire à Beauceville, j'étais dans l'option théâtre. Puis, je suis allée faire l'École de production et technique de la scène au Cégep de Saint-Hyacinthe », a-t-elle ajouté. Une fois dans le monde professionnel, elle a commencé en bas de l’échelle jusqu’à devenir productrice à son compte.

Kathleen collabore avec Juste pour rire depuis une quinzaine d’années, d’abord sur les productions théâtrales, sur la production de comédies musicales, depuis cinq ans environ, avec Jérôme Tremblay. Ensemble, ils ont ainsi le loisir de choisir les projets sur lesquels ils veulent se pencher.

La chance d’une vie

La Beauceronne se souvient très bien du jour où elle a appris qu’elle avait l’opportunité de produire Les Misérables, c’était durant le mois de janvier 2025. « Jérôme m'a appelé pour me dire : Kathleen, on m'a approché pour faire Les Misérables! J'ai fait comme : on arrête tout ce qu'on faisait à côté, c'est un incontournable, on doit faire Les Misérables! C'est une pièce magistrale, c'est culte. C'est une des productions les plus grandioses de l'univers de la comédie musicale. Ça fait quarante ans que ça roule dans le West End à Londres, non-stop, a-t-elle lancé avec passion. C'est quelque chose de tellement extraordinaire! »

Le duo souhaitait offrir la chance au public québécois de découvrir ce spectacle. Parce que ce genre de production ne peut malheureusement pas être entièrement créée au Québec, car le bassin de population n’est pas suffisant. « Une production de cette ampleur-là, on peut faire cinquante représentations au Québec, à tout casser. Tandis qu'en France, ils peuvent en faire beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de spectateurs », a précisé Kathleen. En effet, c’est une salle de spectacle française qui leur a proposé de produire le spectacle également au Québec, en français.

Une fois lancé, il a ensuite fallu s’occuper de monter une équipe, faire venir les décors, les costumes, sélectionner le casting et les musiciens. « On a fait une redistribution complète des acteurs québécois. Parce que ça, on en a du talent québécois, des chanteurs de grand talent! (...) C'est un des plus gros spectacles faits par des Québécois ici. »

Pour faire tourner un spectacle comme Les Misérables, 80 personnes sont nécessaires, même si on n'en voit que 35 sur la scène. C’est justement ce qui fascine Kathleen, la passion qui rassemble toutes les personnes impliquées. « Moi, j’aime cet esprit d'équipe-là. On se dit qu’on va aller jusqu'au bout du monde ensemble! »

Finalement, un an et demi se sont écoulés entre l’appel et la première du spectacle. En répétition depuis le mois de mai, Les Misérables a débuté son histoire québécoise le 10 juin à Montréal. Depuis le 7 août et jusqu'au 22, l’aventure se poursuit à Québec.

« On invite tous les Beaucerons à venir voir Les Misérables jusqu'au 22 août au Grand Théâtre de Québec. »

Apprenez-en plus sur le métier de Kathleen Gagnon et la production de Les Misérables, dans l'entrevue vidéo ci-dessus.