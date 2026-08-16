Une artiste de Saint-Frédéric en tête d’affiche au Brésil

Établie à Saint-Frédéric, l'artiste multidisciplinaire Nady Larchet s'envolera à la fin du mois d'août pour le Brésil, où elle prendra part au festival CHIII, un événement international de musique créative qui se tiendra les 28 et 29 août à la Biblioteca Mário de Andrade, à São Paulo.

Une participation qui permettra à cette artiste sonore de la région de représenter la Chaudière-Appalaches sur une scène internationale.

Nady Larchet y présentera Résonnances suspendues, une installation qu'elle a elle-même conçue et fabriquée, réunissant huit structures cinétiques et sonores qui dialoguent entre elles dans l'espace. Électroaimants, cymbales et coupes activées par de petits moteurs de vibration, cordes de piano ou de violoncelle percutées, ainsi que synthétiseurs analogiques composent cette œuvre pilotée par signal MIDI, où des objets du quotidien détournés de leur fonction créent une conversation sonore méditative, jamais tout à fait la même d'une visite à l'autre.

Présentée à la Biblioteca Mário de Andrade, l'installation y connaîtra sa toute première diffusion internationale.

Ces mêmes instruments serviront aussi de base à une série de concerts à la Sala Tula Pilar, où l'artiste beauceronne performera en direct au sein de son installation. Elle y donnera deux performances en duo avec des artistes de la danse : l'une aux côtés de Danielli Mendes, l'autre avec Thainá Souza, deux rencontres qui feront dialoguer ses dispositifs sonores robotisés avec le mouvement et le corps.

Le festival se conclura par CHIIIUUU, un spectacle de clôture collectif entièrement improvisé, où les musiciennes et musiciens ne se rencontrent que dix minutes avant de monter sur scène. Nady Larchet y performera aux côtés d'artistes dont elle ne connaîtra l'identité qu'à la toute dernière minute, une contrainte d'improvisation à l'aveugle qui prolonge, cette fois entre humains, la logique d'écoute et de réponse au cœur de son œuvre.

Avant le festival, l'artiste beauceronne sera accueillie en résidence de création à Kaaysá Art Residency, à São Sebastião, un lieu niché au cœur de la forêt atlantique brésilienne, où elle poursuivra le développement de son travail au contact de la nature et d'une communauté internationale de créateurs.

Elle donnera également une classe de maître au sein de l'organisme CULTSPpro, en collaboration avec le Bureau du Québec à São Paulo, en plus d'animer un atelier d'initiation à l'art sonore auprès d'adolescents de la communauté locale.

Une artiste bien implantée dans la région

Établie en Chaudière-Appalaches depuis 2016, Nady Larchet est fondatrice ainsi que directrice générale et artistique d'EXEcentrer, un organisme nomade voué à la production, à la diffusion et à la médiation en arts médiatiques et sonores dans la région. Elle est aussi présidente et cofondatrice de Culture Chaudière-Appalaches. Son travail, qui interroge les répercussions invisibles de l'activité humaine à travers le son, le numérique et l'électronique, a déjà été présenté au Québec et à l'international, notamment au Festival de musique actuelle de Victoriaville et dans le cadre de Manif d'art à Québec.

Cette participation au festival CHIII marque la quatrième exposition solo de l'artiste beauceronne cette année, confirmant 2026 comme une année charnière dans son parcours. Elle constitue aussi le point de départ d'un rayonnement international pour Nady Larchet, qui prévoit déjà d'autres projets à l'extérieur du Canada au cours de la prochaine année.

Le projet de diffusion internationale est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), ainsi qu'à la collaboration d'Uirapuru Produtora / CHIII — Festival de Música Criativa, diffuseur principal à São Paulo, et du Bureau du Québec à São Paulo, partenaire de l'atelier offert aux adolescents de la communauté locale.