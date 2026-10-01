Reportage vidéo
Immersion dans le quotidien des pompiers de Saint-Georges
Depuis le mois d’avril 2025, la caserne incendie de Saint-Georges compte deux équipes de pompiers à temps plein qui se relaient jour après jour pour protéger les citoyens.
Leur quotidien est rythmé par les entraînements sportifs, le maintien des compétences, la vérification des véhicules, l’entretien du matériel et bien-sûr, les interventions. Même s’ils aiment se taquiner, ils savent reprendre leur sérieux dès que l’alarme retentit et se mettre en mode intervention.
C’est ce que l’on a pu découvrir lors d’une journée d’immersion, le 26 août dernier, au sein de l’équipe du Capitaine J.P Longchamps. Accueillis à bras ouverts par les pompiers, ils ont pris soin de nous partager leur bonne humeur et leur passion à travers des témoignages, explications et démonstrations.
Les membres du service de sécurité incendie de Saint-Georges ont à cœur le bien être des citoyens et cela se ressent vivement. Dès que l’alarme sonne, chacun enfile son équipement, s’installe à sa place dans le camion et se prépare à intervenir. Puisque les positions ont été données à chaque membre de l’équipe dès le début de la journée, les pompiers savent qu’elles seront leurs tâches une fois sur le terrain.
Plongez avec nous dans cette journée très spéciale dans le reportage ci-dessus.
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