Mario Busque, bénévole infatigable, demande de l'aide à son tour

« Peu importe la carrosserie, faut qu'il suive », c'est ainsi que Mario Busque résume, depuis de nombreuses années, sa relation avec son propre corps. À Saint-Georges et dans toute la région, difficile de compter les organismes et les événements auxquels il donne son temps tant il est de toutes les fins de semaine.

Sa colonne vertébrale, elle, est gravement abîmée et il s'apprête aujourd'hui à subir une quatrième opération. Récemment, il a lancé une collecte de fonds pour s'offrir un véhicule adapté, avant que l'hiver ne referme un peu plus ses possibilités.

Mario Busque a commencé à travailler très tôt, dans l'hôtellerie et la restauration, avant de passer par l'usine puis par le commerce de détail, notamment cinq ans chez Walmart. C'est là qu'ont débuté ses problèmes de santé, menant à son invalidité.

Depuis, sa colonne s'est détériorée au point de dérouter ses médecins. L'un de ses neurochirurgiens le lui avait résumé sans détour, qu'une opération pour stopper sa paralysie serait trop risquée et que ses collègues refusaient de la pratiquer. « Il a regardé ma main, il a dit : Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? », racontait-il au micro d'EnBeauce.com, lors d'un balado, il y a quelques mois, comparant sa colonne à une feuille de papier froissée qu'on ne peut plus redéplier intacte.

Malgré la douleur, qui s'intensifie avec l'humidité et le froid, Mario Busque a refusé de se laisser aller. « Je n'ai pas le temps de penser à ma douleur », expliquait-il. Il avait d'ailleurs précisé devoir remplir un agenda pour ne rien oublier de ses engagements, qui vont du travail rémunéré chez Gérard, où son horaire est limité en raison de son revenu d'invalidité, jusqu'au bénévolat qui occupe tout le reste de sa semaine.

Une nouvelle étape, et une nouvelle demande

Cette abnégation a toutefois ses limites. Mario Busque est conscient que son état s'est dégradé depuis ses premières années d'invalidité, et sa quatrième opération à la colonne, qui approche, vise avant tout à réduire sa douleur et à préserver l'usage de ses jambes le plus longtemps possible. Sa voiture actuelle, trop vieille et trop endommagée, ne lui permet même plus de se rendre à Québec, où il donne aussi de son temps comme bénévole, l'obligeant à réduire certains de ses engagements.

Pour continuer, il a lancé une cagnotte avec l'objectif de récolter 10 000 $ afin de s'offrir un véhicule qui pourra être adapté pour accueillir un fauteuil roulant et un quadriporteur. Le véhicule recherché doit être âgé de moins de dix ans pour pouvoir être adapté par la suite, et d'une taille suffisante, de type mini-fourgonnette ou VUS.

Mario Busque est conscient que la somme visée ne suffira probablement pas à elle seule à couvrir l'achat d'un véhicule répondant à ces critères, mais il y voit un point de départ. « C'est un cri du cœur, car dites-vous bien, nos deux jambes ne sont pas immortelles. Il faut en profiter et les respecter », a-t-il écrit sur la page de sa collecte.

Au téléphone, il a résumé ce qui motive cette demande, lui qui a longtemps été celui qui donnait plutôt que celui qui recevait. « Mon médecin et les gens me disent souvent que je devrais rester chez nous. Mais moi, ce qui me tient tous les jours, ce qui me motive, c'est d'aller donner de mon temps. Même si la carrosserie ne fonctionne plus, la tête tient, donc je continue. »

Il ne se voit pas rester chez lui à attendre, même si les matins sont de plus en plus difficiles, et sait que l'arrivée de l'hiver s'annonce encore plus exigeante cette année.

La cagnotte GoFundMe de Mario Busque est active en ligne, avec un objectif de 10 000 $ pour l'achat d'un véhicule adaptable. Toutes les personnes souhaitant lui apporter de l'aide peuvent le faire en cliquant ici.