Fondateur du groupe Canam-Manac
La médaille de l’Assemblée nationale décernée à Marcel Dutil
C’est devant plus de 1 700 travailleurs des entreprises Canam et Manac que le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a remis, samedi dernier, la médaille de l’Assemblée nationale à Marcel Dutil, fondateur du groupe Canam-Manac et grand philanthrope de la région.
L’événement s’est tenu à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, à l’occasion d’une grande fête soulignant le 65e anniversaire de Canam et le 60e anniversaire de Manac. Il a également permis de souligner le 84e anniversaire de naissance de l'homme d'affaires.
Samuel Poulin a expliqué que le parcours de vie exceptionnel du Georgien fut au cœur de sa décision de lui remettre cette importante distinction, la plus haute qu’un député ou ministre puisse remettre à un citoyen du Québec.
« Je côtoie Marcel Dutil depuis ma jeunesse. Il a bâti une partie importante du Québec moderne que nous connaissons tous aujourd’hui. Ses réalisations sont nombreuses. Il a ouvert le chemin pour tellement d’autres entrepreneurs et n’a jamais hésité à prodiguer de précieux conseils. Sa force de caractère et sa détermination sont remarquables. Il a permis à plusieurs générations de Beaucerons de bâtir leur avenir, d’avoir un emploi et de transmettre leur savoir-faire de père en fils. Pour avoir collaboré avec lui sur de multiples projets, je connais son profond attachement à la Beauce. Marcel Dutil est également un philanthrope remarquable et un homme qui a donné énormément à notre communauté. Son héritage sur la Beauce est immense », a mentionné le député.
De même, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, avait spécialement préparé une vidéo surprise pour l’occasion, en hommage au parcours de M. Dutil.
« Vous avez non seulement vu le Québec changer, mais vous avez contribué à le façonner, puis à le bâtir. M. Dutil, vous êtes un leader, un modèle de réussite pour des milliers de jeunes entrepreneurs québécois. Vous avez su surmonter l’adversité, même quand les périodes étaient difficiles pour l’industrie manufacturière. Vous n’avez jamais reculé devant les grands ouvrages, puis devant les défis liés aux infrastructures. Puis, en plus, vous l’avez fait en famille, puis avec vos employés et votre relève. Toutes mes félicitations », a déclaré Mme Fréchette.
-30-
Image : Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, et M. Marcel Dutil, à l’Espace Carpe Diem, soulignant le 125e anniversaire cumulé des entreprises Canam et Manac.
Source : Stéphanie Toulouse
Conseillère politique
Stephanie.toulouse@assnat.qc.ca
418 221-4439
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct
En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier. Malheureusement, il aurait fallu franchir le cap des 130 heures de piano pour atteindre cet objectif. « Nathan est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait donner. Pendant 24 ...LIRE LA SUITE
Le pianiste Nathan Loignon entreprend aujourd'hui son marathon musical
C'est aujourd'hui que le Beauceron Nathan Loignon s'installe dans le mail central du centre commercial Laurier Québec pour tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu. Cet événement exceptionnel mettra à l'épreuve l'endurance physique, la concentration et la détermination du pianiste, qui ...LIRE LA SUITE
Depuis 30 ans, Julie Potvin trouve son équilibre dans la peinture
Depuis près de 30 ans, l’artiste visuelle Julie Potvin peint parce que ça fait partie d’elle. Enseignante de profession, ce travail manuel l’aide à garder son équilibre intérieur. La Beauceronne a commencé à peindre durant ses études en arts visuels au Cégep Beauce-Appalaches. Lorsqu’elle a bifurqué vers le domaine de ...LIRE LA SUITE