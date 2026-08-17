Fondateur du groupe Canam-Manac
La médaille de l’Assemblée nationale décernée à Marcel Dutil
C’est devant plus de 1 700 travailleurs des entreprises Canam et Manac que le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a remis, samedi dernier, la médaille de l’Assemblée nationale à Marcel Dutil, fondateur du groupe Canam-Manac et grand philanthrope de la région.
L’événement s’est tenu à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, à l’occasion d’une grande fête soulignant le 65e anniversaire de Canam et le 60e anniversaire de Manac. Il a également permis de souligner le 84e anniversaire de naissance de l'homme d'affaires.
Samuel Poulin a expliqué que le parcours de vie exceptionnel du Georgien fut au cœur de sa décision de lui remettre cette importante distinction, la plus haute qu’un député ou ministre puisse remettre à un citoyen du Québec.
« Je côtoie Marcel Dutil depuis ma jeunesse. Il a bâti une partie importante du Québec moderne que nous connaissons tous aujourd’hui. Ses réalisations sont nombreuses. Il a ouvert le chemin pour tellement d’autres entrepreneurs et n’a jamais hésité à prodiguer de précieux conseils. Sa force de caractère et sa détermination sont remarquables. Il a permis à plusieurs générations de Beaucerons de bâtir leur avenir, d’avoir un emploi et de transmettre leur savoir-faire de père en fils. Pour avoir collaboré avec lui sur de multiples projets, je connais son profond attachement à la Beauce. Marcel Dutil est également un philanthrope remarquable et un homme qui a donné énormément à notre communauté. Son héritage sur la Beauce est immense », a mentionné le député.
De même, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, avait spécialement préparé une vidéo surprise pour l’occasion, en hommage au parcours de M. Dutil.
« Vous avez non seulement vu le Québec changer, mais vous avez contribué à le façonner, puis à le bâtir. M. Dutil, vous êtes un leader, un modèle de réussite pour des milliers de jeunes entrepreneurs québécois. Vous avez su surmonter l’adversité, même quand les périodes étaient difficiles pour l’industrie manufacturière. Vous n’avez jamais reculé devant les grands ouvrages, puis devant les défis liés aux infrastructures. Puis, en plus, vous l’avez fait en famille, puis avec vos employés et votre relève. Toutes mes félicitations », a déclaré Mme Fréchette.
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Image : Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, et M. Marcel Dutil, à l’Espace Carpe Diem, soulignant le 125e anniversaire cumulé des entreprises Canam et Manac.
Source : Stéphanie Toulouse
Conseillère politique
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