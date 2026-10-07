Le Beauceron Thomas Chabot devient capitaine des Sénateurs d'Ottawa

Le défenseur originaire de Sainte-Marie, Thomas Chabot, a été nommé capitaine des Sénateurs d'Ottawa. L'équipe de la LNH l'a annoncé le 29 septembre dernier, à l'aube de la nouvelle saison. À 29 ans, il devient le 11e capitaine de l'histoire de la franchise.

Chabot évolue au sein de l'organisation depuis plus de 10 ans. Il a disputé son premier match dans la LNH au début de la saison 2016-2017, avant de retourner dans les rangs juniors pour une dernière saison. Il a fait le saut chez les professionnels en octobre 2017.

Le président des opérations hockey et directeur général des Sénateurs, Steve Staios, voit en lui l'incarnation des valeurs recherchées par l'équipe. « Thomas incarne tout ce que nous cherchons chez les Sénateurs. Il est engagé auprès de notre ville et de notre organisation. Avec lui, l'équipe passe avant tout », a-t-il déclaré.

Le principal intéressé a pour sa part parlé d'un immense honneur. « Nous avons toujours dit qu'Ottawa, c'est chez nous. Nous avons acheté notre première maison ici. Nous avons fondé notre famille ici. Devenir capitaine, c'est un immense honneur », a dit Chabot.

En 569 matchs dans la LNH, le Beauceron a récolté 335 points, dont 78 buts et 257 mentions d'aide, en plus de 270 minutes de pénalité. Il occupe actuellement le 13e rang de l'histoire des Sénateurs pour le nombre de matchs joués. Parmi les défenseurs qui ont porté l'uniforme de l'équipe depuis 1992, il se classe troisième au chapitre des buts, des mentions d'aide et des points.

Chabot succède à Brady Tkachuk, capitaine de 2021 à 2026. Il rejoint une liste qui compte aussi Laurie Boschman (1992-1993), Randy Cunneyworth (1994 à 1998), Alexei Yashin (1998-1999), Daniel Alfredsson (1999 à 2013), Jason Spezza (2013-2014) et Erik Karlsson (2014 à 2018). Gord Dineen, Mark Lamb et Brad Shaw avaient quant à eux partagé le rôle en rotation en 1993-1994.

Le nouveau capitaine sera épaulé par trois adjoints, soit Claude Giroux, Jake Sanderson et Tim Stützle.