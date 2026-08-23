Entrevue vidéo
Isabelle Rosa peint des toiles colorées pour répandre la joie
Dans le sous-sol de sa maison à Saint-Marie, Isabelle Rosa s'est installé un atelier de peinture qui rayonne de couleurs.
Inspirée par la vue depuis la fenêtre de son salon, elle a renoué avec une vieille passion pour les arts qu'elle avait délaissé en raison du rythme de la vie. Depuis maintenant cinq ans, elle passe l'essentiel de ses fins de semaine à peindre des tableaux colorés afin de répandre la joie.
« Ce que vous voyez c’est vraiment moi, c’est coloré, c'est de la joie! Je trouve que c’est important d’amener de la joie dans ce monde. (...) Les couleurs amènent un aspect de positivité pour l’esprit, c’est prouvé. Moi-même quand je viens dans mon atelier, je regarde mes toiles et j’ai envie d’être de bonne humeur », a mentionné l’artiste en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.
Isabelle a pris deux cours il y a une vingtaine d’années, mais elle a surtout appris seule, à coup d’essai-erreur. Avec le temps, elle s’est perfectionnée et a réalisé que cet art lui permettait également de se reconnecter intérieurement. « C’est vraiment un moment de ressourcement pour moi, de méditation. Je me suis rendu compte que c’est une façon d’être dans ma bulle, de me retrouver et de m’exprimer. »
Les œuvres de la Mariveraine sont régulièrement exposées dans la région et au-delà. Un accomplissement qui la rend fière, mais qui lui demande aussi beaucoup de travail. « Il y a la création artistique oui (...), mais il y a vraiment une partie administrative », a-t-elle expliqué en précisant que c’est une partie du travail qu’elle aime aussi, même si elle préfère créer bien sûr.
Découvrez l’univers de l’artiste peintre Isabelle Rosa dans l’entrevue vidéo ci-dessus.
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