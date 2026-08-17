« Je me sens prêt »: le chanteur René Lajoie relance sa carrière solo

Après son passage à l’émission La Voix, René Lajoie a eu l’envie de renouer avec sa carrière solo avec son spectacle Hommage aux Grandes Voix.

En ce sens, le chanteur beauceron a entrepris une tournée à travers le Québec, dont le prochain arrêt sera à Saint-Georges, le 28 août.

« Suite à La Voix, j'ai eu vraiment le goût de reprendre ma carrière solo en main parallèlement à celle de Tocadéo, le quatuor vocal. Ça m'a donné le goût de reprendre du collier au niveau soliste », a confié l'artiste en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

En effet, depuis maintenant 18 ans, René Lajoie s’est essentiellement consacré au quatuor vocal Tocadéo. Il a également participé à quelques productions de comédie musicale, mais ses prestations en solo se sont faites plutôt rares.

Désormais prêt à se lancer, il a remis sur pied un spectacle qu’il avait dans ses valises depuis longtemps. Ainsi, il mettra à l'honneur les grands classiques de la chanson française avec des œuvres de Michel Sardou, Serge Lama, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel et plusieurs autres artistes qui l'accompagnent depuis son enfance. « Moi, c'est des chansons que j'aime depuis que je suis enfant. Quand j'avais huit ans, j'essayais déjà de chanter du Charles Aznavour. Pour moi, c'est tout naturel de reprendre ce répertoire-là », a précisé l'artiste.

Le concert comprendra également une chanson originale autobiographique, mais l'accent demeurera sur ces grands succès francophones. Le Beauceron reconnaît que le choix des chansons est similaire à certains spectacles présentés dans le passé, mais assure que sa mise en scène et la qualité de sa performance ont évolué. Il sera aussi accompagné par les mêmes musiciens qu’avec Tocadéo. « Je me sens mature pour être capable de chanter ce genre de chansons-là, pour les livrer comme elles le méritent. »

Jusqu'à présent, 25 dates sont arrêtées pour cet automne, cet hiver et le printemps prochain. D’autres seront ajoutées éventuellement. Tous les détails sont disponibles sur le site internet au nom de l’artiste, René Lajoie.

« Avec Tocadéo, on fait 25 à 40 spectacles par an donc il y a encore beaucoup de soirées de libres. En ayant ce spectacle-là, mon but c'est vraiment d'avoir l'opportunité de me produire sur scène le plus souvent possible. C'est ce que j'aime le plus au monde faire », a-t-il souligné avec enthousiasme.

Que de projets à venir

Le chanteur a adoré son expérience à La Voix, les échanges entre les participants et les jeunes particulièrement. « J'ai adoré l'expérience (...) J'ai adoré travailler avec tous les autres artistes, les jeunes particulièrement, qui te donnent une énergie et une grande naïveté face au domaine artistique. Ils n'ont pas trop eu de déception jusqu'à présent, alors pour eux tout est formidable! »

À la fin de l'aventure, il a souhaité poursuivre les duos comme ceux réalisés dans le cadre de l’émission. René a alors publié une première vidéo sur ses réseaux sociaux et elle a rapidement connu un franc succès. « J'ai eu comme 100 000 vues en l'espace de 4 ou 5 heures. Après ça, ça a continué le lendemain. Alors j'ai dit: “Wow, ok, c'est le fun. Je pourrais peut-être en essayer un deuxième.” » Le projet s’est donc poursuivi et depuis, 16 collaborations ont été publiées en ligne et cumulent plusieurs millions de vues.

Pour l’artiste beauceron, cela représente un important investissement de temps et d’argent, mais il croit en ce projet et y prend beaucoup de plaisir. Il a notamment enregistré un duo avec la Beauceronne Mélissa Pomerleau qu’il a d’ailleurs invitée à chanter sur scène avec lui lors de son concert du 28 août, à Saint-Georges.

Finalement, pour célébrer les 18 ans de Tocadéo, les quatre chanteurs ont rassemblé leurs meilleurs morceaux dans un nouveau spectacle intitulé Le meilleur de nous.

« Ça va faire 18 ans à l'automne qu'on est ensemble. Puis, on a décidé de reprendre, dans nos 18 dernières années, les numéros qui ont le plus marché auprès du public.» Quelques nouveautés seront également présentées, dont un medley country.

Du haut de ses 56 ans, René Lajoie n'en a pas fini avec la chanson.