Patrimoine Beauceville
La médaille de l'Assemblée nationale décernée à Andrée Roy
Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a posé un dernier geste symbolique de reconnaissance comme élu de la circonscription, en décernant la médaille de l'Assemblée nationale à Andrée Roy.
Il est allé lui remettre en mains propres, ce mardi 25 août, à sa résidence de Beauceville.
Signalons qu'il s’agit de la plus haute distinction pouvant être décernée par un député ou un ministre au Québec.
L’occasion était doublement spéciale puisque Mme Roy célébrait cette journée-là son 80e anniversaire. Le député lui a aussi donné un certificat de l’Assemblée nationale, afin de souligner cette étape marquante de vie.
«Félicitations, Andrée, et surtout merci pour toutes ces années de passion et de dévouement. Par votre travail, vous contribuez à préserver notre histoire et à faire rayonner Beauceville et toute notre communauté beauceronne» , a déclaré Luc Provençal, qui terminera ses fonctions avec le scrutin du 5 octobre prochain.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct
En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier. Malheureusement, il aurait fallu franchir le cap des 130 heures de piano pour atteindre cet objectif. « Nathan est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait donner. Pendant 24 ...LIRE LA SUITE
Le pianiste Nathan Loignon entreprend aujourd'hui son marathon musical
C'est aujourd'hui que le Beauceron Nathan Loignon s'installe dans le mail central du centre commercial Laurier Québec pour tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu. Cet événement exceptionnel mettra à l'épreuve l'endurance physique, la concentration et la détermination du pianiste, qui ...LIRE LA SUITE
Depuis 30 ans, Julie Potvin trouve son équilibre dans la peinture
Depuis près de 30 ans, l’artiste visuelle Julie Potvin peint parce que ça fait partie d’elle. Enseignante de profession, ce travail manuel l’aide à garder son équilibre intérieur. La Beauceronne a commencé à peindre durant ses études en arts visuels au Cégep Beauce-Appalaches. Lorsqu’elle a bifurqué vers le domaine de ...LIRE LA SUITE