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Patrimoine Beauceville

La médaille de l'Assemblée nationale décernée à Andrée Roy

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Photo: Tirée de Facebook | Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a posé un dernier geste symbolique de reconnaissance comme élu de la circonscription, en décernant la médaille de l'Assemblée nationale à Andrée Roy.

Il est allé lui remettre en mains propres, ce mardi 25 août, à sa résidence de Beauceville.

Signalons qu'il s’agit de la plus haute distinction pouvant être décernée par un député ou un ministre au Québec.

L’occasion était doublement spéciale puisque Mme Roy célébrait cette journée-là son 80e anniversaire. Le député lui a aussi donné un certificat de l’Assemblée nationale, afin de souligner cette étape marquante de vie.

«Félicitations, Andrée, et surtout merci pour toutes ces années de passion et de dévouement. Par votre travail, vous contribuez à préserver notre histoire et à faire rayonner Beauceville et toute notre communauté beauceronne» , a déclaré Luc Provençal, qui terminera ses fonctions avec le scrutin du 5 octobre prochain.

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