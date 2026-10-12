Gala de reconnaissance
Cinq «Bâtisseurs Victorois» décernés
Près de 140 convives ont assisté au 3e Gala des Bâtisseurs Victorois, tenu samedi soir au Manoir Route 66 de Saint-Victor, afin de souligner la contribution remarquable d’entreprises et de citoyens de la communauté.
Cinq prix au total ont été décernés dans les volets Affaires et Communauté, par les organisateurs de l'événement, soit la Municipalité de Saint-Victor, ainsi que l'organisme Commerce et développement industriel de l'endroit.
Ainsi, le Bâtisseur Innovation est allé à l'entreprise Deflex Composite, pour sa robotisation depuis ses débuts dans les années 90, son expansion au Québec et aux États-Unis ainsi que son intégration de main-d’oeuvre provenant d’autres pays.
C'est le Garage Alain Bolduc qui a décroché le Bâtisseur Rayonnement, en raison de sa clientèle répartie partout au Québec, et l'obtention de plusieurs distinctions de calibre national, dont la plus récente est celle de meilleur vendeur de tracteurs agricoles McCormick au Canada en 2025.
Le troisième prix du volet Affaires (Bâtisseur Agriculture) a été remis à la Ferme du Cousin Germain, pour la croissance soutenue de cette ferme, pour son souci d’amélioration (agroenvironnement, biosécurité dans ses bâtiments, qualité génétique des animaux, production porcine faisant partie d’un groupe élite avec Agri-Marché) et pour sa renommée avec les Prix de l’Ordre National du Mérite Agricole, s’étant vue attribuer la médaille de bronze en 2017, et la médaille d’argent en 2025.
En communautaire, le Cercle de Fermières Saint-Victor s'est mérité le Bâtisseur Coup de Coeur. Depuis près de 90 ans, le groupe contribue à la vitalité de Saint-Victor, comme l’organisation de plusieurs ateliers, des collectes de sang Héma-Québec et du Marché d’automne, l’entretien paysager d’un parc, la collaboration bénévole aux activités municipales et plusieurs autres. Le Cercle compte présentement 80 membres.
Enfin, le Bâtisseur Enracinement est revenu au couple Marie-Paule Houle et Réjean Cliche pour l’ensemble de leur carrière, comme enseignants pendant une trentaine d’années à l’École Le Tremplin. Les deux ont aussi été très impliqués dans divers groupes; pastorale, Maison Catherine-de-Longpré, présidente de Trajectoire 150 pour Mme Houte; membre fondateur des Chevaliers de Colomb et du Club Optimiste de Saint-Victor, membre de plusieurs conseils d’administration et conseiller municipal pour M. Cliche. Tout ceci en élevant leurs six enfants, tout en chantant avec la chorale Les 4 Saisons, et à l’église, en plus de prendre part à des voyages humanitaires avec CASIRA.
Signalons que la soirée a débuté par une conférence donnée par Dannie Pelchat, co-propriétaire des Restos chez Dany et de l’Hôtel Historique Route 66.
«Notre gala s’inscrit désormais dans nos traditions annuelles à Saint-Victor, pour souligner la contribution de nos gens d’affaires comme de ceux qui s’impliquent socialement, a déclaré le maire Jonathan Bolduc, à l'issue de l'événement. On connaît nos entreprises, mais on ne sait pas toujours à quel point elles se distinguent en leur domaine. Même chose pour nos gens qui donnent de leur temps pour notre monde: on a pas toujours idée de l’étendue de leur engagement. Ce sont de grands exemples pour nous tous. Chaque année, faut fêter ça! »
Photos : Mélodie Roy
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