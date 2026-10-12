Deux personnalités médiatiques reconnues pour leur carrière

Le député sortant de Beauce-Nord, a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à l'animateur radiophonique, Jean-François Routhier, et au chef des nouvelles, Sylvio Morin.

Avant de quitter officiellement ses fonctions, le député sortant de Beauce-Nord, Luc Provençal, a tenu à reconnaître le travail de deux personnalités médiatiques de la région, en leur remettant la médaille de l'Assemblée nationale du Québec.

Il s'agit dans un premier temps de l'animateur radiophonique Jean-François Routhier, qui vient tout juste de prendre sa retraite, après 27 années au micro de la station O1015 de Sainte-Marie.

«Au fil des années, vous avez su gagner l'estime et l'affection d'un vaste auditoire grâce à votre professionnalisme, votre authenticité et votre capacité à accompagner les gens au quotidien, a écrit le député dans le certificat qui accompagnait la médaille. Votre présence à la radio a marqué de nombreuses générations d'auditeurs et a contribué à tisser un lien privilégié avec la population de la région.»

L'élu a également voulu souligner l'implication bénévole de M. Routhier auprès des organismes de Beauce-Nord, et son soutien aux causes pour améliorer « la qualité de vie de vos concitoyens.»

L'autre récipiendaire est le chef des nouvelles d'EnBeauce.com, Sylvio Morin. Ce dernier compte 45 ans d’expérience dans le domaine des communications (presse écrite, radio, télévision, relations publiques, édition, etc.), en plus d'avoir coordonné l'organisation de plusieurs événements dont le concours international de la Dictée des Amériques.

Déjà récipiendaire de la Médaille du Président de l'Assemblée nationale du Québec (2004) et nommé Chevalier de l’Ordre de la Pléiade (2005), un titre remis par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, le natif de Beauceville a commencé sa carrière au journal La Gazette de Maniwaki en 1981, après avoir décroché un baccalauréat en communications de l'Université d'Ottawa. C'est en 2014 qu'il est revenu en Beauce.

«C'est avec un immense plaisir que je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour la qualité exceptionnelle de vos articles ainsi que pour votre engagement constant tout au long de votre carrière en faveur de la qualité du français, a fait savoir le député Provençal. Par la rigueur de votre travail, la richesse de votre vocabulaire et le soin que vous accordez à l'exactitude de la langue, vous contribuez de façon remarquable à la valorisation et à la promotion d'un français de grande qualité. Vos écrits témoignent non seulement d'une maîtrise exemplaire de la langue, mais également d'un profond respect envers notre patrimoine linguistique.»

Signalons que l'élu avait organisé un dîner surprise à l'intention des deux récipiendaires, pour leur remettre la médaille, qui s'est tenu voilà quelques semaines au Club de golf de Beauceville.