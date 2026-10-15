Mario Busque devient le premier Grand bénévole beauceron

De la main de Jason Groleau, député fédéral

Photo: Courtoisie | Bureau du député fédéral de Beauce

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a remis, ce jeudi 15 octobre, à Mario Busque la toute première distinction Grand bénévole beauceron. Une initiative destinée à reconnaître des citoyens dont l’engagement dans la communauté est jugé exceptionnel.

Selon le bureau du député, M. Busque s’implique bénévolement auprès de nombreux organismes de la région depuis plus de 35 ans.

« Mario représente exactement les valeurs que nous souhaitons mettre en lumière avec cette initiative. Son engagement depuis plus de 35 ans mérite toute notre reconnaissance. C’est une fierté de lui remettre cette première distinction », affirme Jason Groleau.

Les candidatures sont ouvertes pour les prochains

Le député souhaite que la reconnaissance se poursuive au-delà de cette première remise. Toute personne, tout organisme ou tout groupe peut proposer un bénévole, à condition qu’il cumule au moins 10 ans d’engagement soutenu, principalement en Beauce.

Pour soumettre une candidature ou obtenir le cahier de candidature, il faut écrire à jason.groleau@parl.gc.ca.