Nouveau report de date pour le dossier de Jonathan Boutin

Jonathan Boutin, accusé du meurtre au deuxième degré de Pascal Quirion, devra se présenter à nouveau devant la Cour le 18 novembre prochain.

Ce report a été demandé par l'avocat de la défense, Me Cliche, afin de pouvoir fixer le dossier et estimer s'il doit y avoir une enquête préliminaire ou non. Ce dernier a précisé devant la Cour que s'il devait y en avoir une, elle serait de longue durée.

À titre indicatif, l’enquête préliminaire est une étape permettant de déterminer s'il y aura un procès ou non, mais elle ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.

Rappelons que l'homme, originaire de Saint-Georges, est accusé de meurtre au deuxième degré de Pascal Quirion, 41 ans, retrouvé sans vie le 16 septembre 2020 dans un édifice à logements de la 18e rue à Saint-Georges.