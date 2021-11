Les proches de Pascal Quirion devront attendre 2022 pour voir avancer le dossier de l'accusé

Un nouveau report de date a été demandé en lien avec le dossier de Jonathan Boutin qui est accusé du meurtre au deuxième degré de Pascal Quirion retrouvé sans vie à Saint-Georges le 16 septembre 2020.

Ainsi, à la demande de l'avocat de la défense, Me Cliche, Jonathan Boutin devra se présenter à nouveau au palais de justice de Saint-Joseph le 18 janvier 2022. D'ici là, son avocat souhaite fixer le dossier et estimer s'il doit y avoir une enquête préliminaire ou non. Rappelons que cette même demande avait été faite le mois dernier lors d'un précédent passage en Cour.

Jonathan Boutin, originaire de Saint-Georges, est accusé de meurtre au deuxième degré de Pascal Quirion, 41 ans, retrouvé sans vie le 16 septembre 2020 dans un édifice à logements de la 18e rue à Saint-Georges.