Délits de nature sexuelle: Jean-François Asselin renonce à sa remise en liberté

Accusé de plusieurs délits de nature sexuelle, Jean-François Asselin a renoncé ce matin à sa remise en liberté en attendant son procès.

L'homme de 38 ans, résident de La Guadeloupe, devra donc rester derrière les barreaux encore au moins plusieurs semaines. En effet, son prochain passage en cour au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce est fixé pour le 13 mai afin de décider de l'orientation que prendra le dossier.

L'accusé a déjà comparu plusieurs fois en salle d'audience, mais ses accusations s'accumulent au fur et à mesure. De ce fait, le juge Stéphane Poulin a estimé qu'il était bon de repousser à une date lointaine la prochaine rencontre afin de laisser le temps aux parties d'établir un portrait complet des accusations portées contre M. Asselin. Il a également été rappelé que le détenu a une interdiction de communication avec quatre femmes.

Selon ce qui est inscrit au rôle du palais de justice, il n'y a pas moins de 38 chefs d'accusations qui pèsent contre l'accusé.

De son côté, Jean-François Asselin s'est adressé directement au juge pour lui demander l'autorisation de correspondre avec ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Il veut simplement leur envoyer un dessin avec un mot pour leur dire qu'il les aime et qu'il est là pour eux, d'après ce qu'il a précisé. Cependant, le magistrat lui a fait savoir qu'il n'avait pas le rôle de prendre cette décision et son avocat a ajouté qu'ils en parleraient avec la DPJ pour voir ce qui était possible.