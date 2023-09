Marco Rodrigue sans avocat: la cour n'attendra pas indéfiniment

De retour en cour aujourd'hui pour une énième comparution sans avocat, Marco Rodrigue teste la patience des juges qui commencent à lui reprocher d'étirer les procédures judiciaires.

Présent virtuellement au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ce matin, celui qui est accusé de tentative de meurtre sur une policière, a mentionné ne pas avoir réussi à joindre des avocats ou que ces derniers ne peuvent pas prendre son dossier. Une information que la juge Sandra Rioux a eu du mal à comprendre. « Les prisons sont pleines et tout le monde à un avocat. Je ne comprends pas pourquoi vous, vous n'arrivez pas à en avoir un », lui a-t-elle signifié à deux reprises.

L'accusé a eu la journée pour faire de nouvelles recherches et lors de sa nouvelle comparution, à 16 h, il n'en avait toujours pas. Pourtant, Marco Rodrigue s'est dit très volontaire et motivé à se trouver un avocat, lui qui ne veut pas subir son procès sans représentant. Ceci dit, « il y a aussi le droit des victimes, il va falloir avancer. (...) Ce n'est pas éternel, on ne restera pas dans cette situation encore deux ans », a ajouté la magistrate. En effet, les accusations se réfèrent à un événement survenu le 18 août 2021. Ce jour-là, l'accusé a été intercepté par l'agente de police Catherine Giroux, pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il a ensuite tiré sur la policière, qui a été blessée, et s'est enfui avant d'être finalement arrêté en soirée à Saint-Georges.

La juge Sandra Rioux lui a donc accordé un délai supplémentaire jusqu'à ce lundi 25 septembre pour réussir à trouver un représentant.

Rappelons que l'homme de Saint-Zacharie aurait dû connaître sa sentence le 20 mars dernier après avoir plaidé coupable devant la cour. Cependant, il a décidé, et se sont ses droits, de finalement plaidé non coupable et demande un procès. Depuis, il doit se trouver un nouvel avocat pour que les procédures puissent se poursuivre.