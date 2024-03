Incendie criminel: neuf accusations portées à l'encontre de Mario Hovington

Un avocat de la Beauce, Me Frédéric Paré, de la firme Cliche Laflamme Loubier de Saint-Joseph-de-Beauce, a été sanctionné par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, le 10 janvier dernier, pour des propos inappropriés tenus en salle d'audience. Avocat membre du Barreau depuis plus de 20 ans, Me Frédéric Paré a été condamné à une amende de ...