Équijustice Beauce organise une Journée Portes ouvertes

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, Équijustice Beauce ouvre ses portes au grand public le mercredi 17 avril, afin de permettre aux citoyens de venir rencontrer les intervenants ainsi que les bénévoles de cet organisme qui œuvre dans le milieu depuis plus de 40 ans.

Équijustice est un réseau provincial, comptant 23 membres. Il offre une expertise en matière de justice réparatrice et en médiation citoyenne, dans le but de développer une justice équitable et accessible à tous.

En Beauce, les services de médiation citoyenne sont offerts par des médiateurs bénévoles certifiés, depuis 2020. Rappelons que ces services sont offerts gratuitement à tous les résidents des MRC suivantes : Beauce-Sartigan, Beauce-Centre, Nouvelle-Beauce, des Etchemins et quelques municipalités de la MRC de Bellechasse (Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Luc, Saint-Malachie et Saint-Nazaire,).

Face à l’engouement grandissant pour la justice réparatrice et pour les alternatives à la justice traditionnelle, les demandes d’accompagnement en médiation citoyenne sont en croissance. De plus, Équijustice Beauce a reçu, l’an dernier, une subvention du Fond d’accès à la justice (FAJ), qui a permis de faire connaitre ses services à plus grande échelle. « Le nombre de demandes a presque doublé dans la dernière année », indique Julia Richard, directrice adjointe.

Notons qu'Anne-Frédérique Boisvert a accepté le défi de la coordination du service de médiation citoyenne. Elle sera la personne qui accompagnera l’équipe de neuf médiateurs, et qui formera les prochains bénévoles qui voudront participer à cette belle aventure qu’est l’écoute et l’accompagnement des citoyens qui vivent des situations de conflits dans leur quotidien.

La Journée Portes ouvertes se tiendra le mercredi 17 avril, de 15 h à 18 h, au local d'Équijustice Beauce, situé au 135-A, rue Sainte-Christine, à Saint-Joseph-de-Beauce. Entrée par la porte P3.