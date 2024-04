Journée Portes ouvertes aujourd'hui chez Équijustice Beauce

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, Équijustice Beauce ouvre ses portes au grand public aujourd'hui, 17 avril, afin de permettre aux citoyens de venir rencontrer les intervenants ainsi que les bénévoles de cet organisme qui œuvre dans le milieu depuis plus de 40 ans.

Équijustice est un réseau provincial, comptant 23 membres. Il offre une expertise en matière de justice réparatrice et en médiation citoyenne, dans le but de développer une justice équitable et accessible à tous.

La Journée Portes ouvertes se déroulera de 15 h à 18 h, au local d'Équijustice Beauce, situé au 135-A, rue Sainte-Christine, à Saint-Joseph-de-Beauce. Entrée par la porte P3.