Les trois Beauceronnes accusées de séquestration retrouvent la liberté

Lors de leur deuxième passage au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, ce vendredi 19 avril, Kim Deblois, Kim Rancourt et Valérie Grenier ont retrouvé leur liberté sous conditions.

En effet, les trois femmes, qui font face à des accusations de blessures, mutilations et séquestrations ont été libérées dans l'attente de leur retour en cour le 24 mai prochain, contre une caution de 5 000 $.

Elles devront également respecter plusieurs conditions, à savoir se trouver dans un rayon de 500 mètres du plaignant et des autres accusées, ne pas posséder d'arme et ne pas consommer de drogues. Elles seront aussi tenues de respecter un couvre-feu et éviter d'entrer en contact avec des personnes liées au trafic et/ou à la consommation de stupéfiants.

Pour rappel, les trois femmes auraient, le dimanche 14 avril, à Saint-Zacharie, participé à une agression armée avec séquestration sur un homme d'une vingtaine d'années. Ce dernier a subi de multiples blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.