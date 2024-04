La date du procès de Marco Rodrigue sera établie ce mercredi

Suite à la seconde journée consacrée à l’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue, la date du procès sera fixée demain.

Il devra ainsi répondre de trois chefs d'accusation: tentative de meurtre en utilisant une arme à feu, d'avoir occupé un véhicule où il savait que se trouvaient des armes à feu sans restriction et d'avoir eu en sa possession des armes à feu à des fins dangereuses. Les armes à feu mentionnées sont deux armes de calibres 308.

Deuxième journée d'enquête préliminaire

Ce mardi 23 avril, six nouveaux témoins ont été entendus par le juge Pierre-L. Rousseau au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Deux enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont présentés à la barre chacun leur tour, l’un virtuellement, l’autre physiquement. Par la suite, ce sont quatre témoins oculaires qui se sont présentés dans la salle 1.01, dont une personne mineure en télétémoignage depuis une autre salle du tribunal.

Tous les témoins ont été contre-interrogés par Me Cozak, avocat de la défense, dans le but de définir les forces et les faiblesses de l’enquête.

Tout au long de la journée, l’accusé semblait détendu. Il était même parfois souriant.

Rappel des faits et procédures

Rappelons que six premiers témoins ont été entendus hier, à savoir: Stéphane Bernier, sergent enquêteur à la Sûreté du Québec au service des crimes majeurs et porteur du dossier d’enquête de Marco Rodrigue, deux témoins qui ont vu Marco Rodrigue le jour des événements, deux membres de la famille de l’accusé et la victime, Catherine Giroux.

Marco Rodrigue est accusé de tentative de meurtre contre Catherine Giroux, agente de la Sûreté du Québec. Les événements se sont produits le 18 août 2021 alors que la policière l’avait intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il lui aurait alors tiré dessus en la blessant à l’épaule, avant de s’enfuir. Il a été interpellé le soir même à Saint-Georges.

La date du procès devant juge et jury sera fixée demain, mercredi 24 avril, par le juge Pierre-L. Rousseau. Cependant, ce n’est pas lui qui présidera la suite des procédures.