Ouverture de l'enquête préliminaire dans l'affaire Rodrigue

L’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue a commencé ce lundi 22 avril au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Monsieur Rodrigue est accusé de tentative de meurtre contre Catherine Giroux, agente de la Sûreté du Québec. Les événements se sont produits le 18 août 2021 alors que la policière l’avait intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il lui aurait alors tiré dessus en la blessant à l’épaule, avant de s’enfuir. Il a été interpellé le soir même à Saint-Georges.

Aujourd’hui, plusieurs témoins ont été interrogés par la procureure, Me Harbour et par l’avocat de la défense, Me Cozak, et ce, en présence du juge Pierre-L. Rousseau dans la salle Antoine-Lacourcière.

Parmi les témoignages, il y avait celui de Stéphane Bernier, sergent enquêteur à la Sûreté du Québec au service des crimes majeurs et porteur du dossier d’enquête de Marco Rodrigue, ainsi que deux témoins qui ont vu Marco Rodrigue le jour des événements.

L’accusé était attentif et semblait détendu. Il a également été autorisé à avoir du papier et un crayon pour prendre des notes, après s’être vu refuser de poser une question sans passer par l’entremise de son avocat. Il s’est montré plus discret lors des témoignages de deux membres de sa famille, notamment lorsque l’un d’eux est devenu émotif en se remémorant des souvenirs.

La journée s’est terminée avec la présence de la victime Catherine Giroux à la barre. Elle était accompagnée de plusieurs personnes de confiance venues la soutenir dans la salle. Elle a raconté sa version des faits avec émotion. À ce moment-là, l’ambiance est devenue plus pesante, sauf pour Marco Rodrigue qui ne semblait aucunement ébranlé par la situation.

L’enquête préliminaire se poursuivra demain matin, le 23 avril, dès 9 h 30, dans la même salle, avec deux policiers et quatre témoins, dont deux enfants.