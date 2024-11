Marco Rodrigue condamné à 15 ans de prison

Ce jeudi 21 novembre, le juge Louis Dionne a prononcé la peine de Marco Rodrigue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Reconnu coupable de tentative de meurtre sur l’agente Catherine Giroux et de possession d’armes dans un but dangereux devant un jury le 7 novembre, Marco Rodrigue écope d’une peine de 15 ans d’emprisonnement, assortie de six mois concurrents pour le deuxième chef d’accusation.

Après avoir tenu compte du temps déjà purgé en détention préventive, il lui reste 10 ans, 1 mois et 10 jours à passer derrière les barreaux.

Le juge Dionne a mis en lumière plusieurs circonstances aggravantes : l’attaque visait une policière dans l’exercice de ses fonctions, impliquait l’utilisation de deux armes à feu, et a été qualifiée de « violence gratuite et inutile ».

À noter que Marco Rodrigue n’a exprimé aucun remords, refusant de s’exprimer avant le prononcé de sa peine. Le tribunal a également souligné l’absence de preuve de sa réhabilitation, ce qui laisse planer des inquiétudes quant à son avenir.

Lors des observations sur la peine, l’agente Catherine Giroux avait livré un témoignage poignant, décrivant les séquelles physiques et psychologiques irréversibles de l’attaque. « Ma vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle déclaré, évoquant les douleurs quotidiennes et l’impact durable sur son métier, auquel elle avait consacré sa vie avec passion.

La peine de 15 ans imposée pour la tentative de meurtre est alignée sur les recommandations de Me Harbour, qui avait demandé entre 15 et 18 ans. La défense, quant à elle, avait plaidé pour 9 ans, invoquant des circonstances atténuantes comme la coopération de Rodrigue lors de son arrestation et son passé sans antécédents judiciaires.

Outre la peine d’emprisonnement, Marco Rodrigue se voit interdire la possession d’armes à feu à vie. Il lui est également interdit d’entrer en contact avec l’agente Giroux ou sa famille durant sa détention. Un prélèvement d’ADN pourrait être effectué si nécessaire.