La 45e Clinique juridique téléphonique se tiendra les 18 et 19 octobre

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) lance sa 45e Clinique juridique téléphonique qui aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025 de 9 h à 16 h.

Cet événement permet à la population québécoise de bénéficier gratuitement de conseils juridiques auprès d’une centaine d’avocat.e.s et de notaires bénévoles qui se mobilisent pour l’occasion.

« Cette 45e édition est une action concrète pour nous de rendre la justice plus accessible. Grâce à l’engagement de nos bénévoles et de nos partenaires, que je remercie chaleureusement, chaque appel devient une occasion de donner des réponses claires et un réel soutien à la population. Notre objectif est d’être un facilitateur et d’aider à démystifier des préoccupations qu'ont les citoyennes et citoyens du Québec », a mentionné Me Andrée-Anne Dion, présidente du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Des conseils concrets pour les préoccupations juridiques

Alors que les besoins sont considérables, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates en lien notamment avec différentes questions:

- Droit du travail : licenciement injustifié, harcèlement au travail, droits des employés.

- Droit du logement : problèmes avec le propriétaire, vices cachés, droits des locataires.

- Gestion des successions : partage d'héritage, contestation de testament.

- Conflits de voisinage : nuisances sonores, délimitation de terrain.

- Droit de la jeunesse : protection des droits des enfants, contestation d’une décision de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), comprendre les droits de vos enfants.

- Droit pénal et criminel : contravention de stationnement, probation.

- Droit de la copropriété : conflits entre copropriétaires ou avec le syndicat de copropriété

Un regard juridique sur des enjeux d’actualité

Les récents débats et décisions politiques au Québec transforment des aspects importants de la vie quotidienne. Immigration, logement, famille, santé et sécurité au travail : autant de réalités qui suscitent aujourd’hui de nouvelles interrogations juridiques auxquelles les juristes bénévoles peuvent répondre.

Par exemple:

- Augmentation des loyers et recours possibles : Un grand nombre de locataires se demandent s'ils.elles peuvent contester une hausse de loyer jugée excessive.

- Immigration et période moratoire sur certains programmes : Le gouvernement du Québec a annoncé une prolongation moratoire jusqu'au 30 novembre 2025 sur le Programme régulier des travailleurs qualifiés et le volet diplômés du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). Cette suspension affecte de nombreux étudiant.e.s étranger.ère.s et travailleur.se.s qualifié.e.s, suscitant des inquiétudes quant à leur statut légal et leurs options futures.

- Santé et sécurité au travail : Depuis le 6 octobre 2025, de nouvelles dispositions de la Loi 27, loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, imposent aux entreprises québécoises d’intégrer les risques psychosociaux à leur plan de prévention afin de protéger la santé psychologique des employé.e.s.

- Pluriparentalité, une nouvelle réalité juridique ? Le 25 avril 2025, la Cour supérieure du Québec a reconnu pour la première fois qu’un enfant peut légalement avoir plus de deux parents, marquant un tournant majeur en droit de la filiation. La Cour a accordé un an au législateur pour réécrire la loi, mais le gouvernement a décidé de porter cette décision en appel.

- Réforme du droit de la famille : Le projet de loi 56 vise à moderniser le droit de la famille au Québec en instituant le régime d'union parentale. Cette réforme pourrait avoir des implications juridiques pour les couples et les familles.

Cette initiative s'inscrit dans une série de services mis en place par le JBM pour répondre aux besoins juridiques croissants de la population et est réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires mobilisés, dont le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ). Le JBM se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur le précieux soutien de Norton Rose Fullbright et d’annoncer un nouveau partenariat avec Vidéotron Affaires, qui mettra son système de téléphonie à disposition pour offrir une expérience fluide et accessible à la population. Cette initiative ne pourrait être réalisée sans la précieuse collaboration du Jeune Barreau de Québec, de l'Association canadienne des parajuristes et de Justice Pro Bono.

La clinique juridique en bref :

— Quoi : Des conseils juridiques gratuits, pour toute la population, un service accessible et anonyme, une cinquantaine d'avocat.e.s et de notaires bénévoles

— Quand : Les 18 et 19 octobre, de 9 h à 16 h

— Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232